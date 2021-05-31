Mavi Marmara gemisinde hayatını kaybeden Yaldız, mezarı başında anıldı
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Mavi Marmara gemisinde hayatını kaybeden Yaldız, mezarı başında anıldı

Mavi Marmara gemisinde hayatını kaybeden Yaldız, mezarı başında anıldı
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

MAVİ Marmara gemisine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Fahri Yaldız, olayın 11'inci yıldönümünde memleketi Adıyaman'da mezarı başında anıldı.

MAVİ Marmara gemisine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Fahri Yaldız, olayın 11'inci yıldönümünde memleketi Adıyaman'da mezarı başında anıldı.

İsrail'in uluslararası sularda Gazze Özgürlük Filosu'na düzenlediği saldırıda şehit olan Fahri Yaldız için ölüm yıldönümünde anma etkinliği düzenlendi. Mezarlıktaki kabri başında düzenlenen yörende Yaldız için dualar edildi. Anma etkinliğinde konuşan İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Temsilcisi Mehmet Halit Tekbaş, "İsrail askerleri 30 Mayıs 2010 gecesi ulusalararası sularda Mavi Marmara gemisine saldırdı. Mavi Marmara gemisinde şehit olan Fahri Yaldız ve diğer arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.


Mavi Marmara gemisinde hayatını kaybeden Yaldız, mezarı başında anıldı
Mavi Marmara gemisinde hayatını kaybeden Yaldız, mezarı başında anıldı
Mavi Marmara gemisinde hayatını kaybeden Yaldız, mezarı başında anıldı
Mavi Marmara gemisinde hayatını kaybeden Yaldız, mezarı başında anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

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