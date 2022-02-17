Mavi kalp emoji anlamı Whatsapp, İnstagram, Telegram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesapları ve mesajlaşma uygulamalarında kullanıcıların sıklıkla karşılaştığı emojiler arasında yer alıyor. Peki, Mavi kalp emoji anlamı nedir? Mavi kalp emojisi ne anlama gelir? Mavi kalp emoji ne demek? Mavi kalp ne demek? soruları araştırma konusu oldu. İşte detaylar haberimizde...

MAVİ KALP EMOJİ ANLAMI NEDİR?

Mavi kalp emoji anlamı:

Mavi kalp emoji mutluluğu, sakinliği, aklı ve bilgeliği temsil eder.

Mavi rengin olumlu anlamları : Barış, deniz, birlik, uyum, sakinlik, temiz, sadakat, bilgelik anlamlarına gelir.

Mavi rengin olumsuz anlamları : Depresyon, buz, soğukluk anlamlarına da gelebilir.

MAVİ KALP EMOJİ NE DEMEK?

Araştırmalara göre mavi renk kişiyi en rahatlatan renklerden birisidir. Yeryüzünce en çok mavi renk bulunmaktadır. Mavi rengi deniz, okyanus, gökyüzü gibi insanı seyrederken rahatlatacak bir çok şeyde görebiliriz.

MAVİ TDK ANLAMI NEDİR?

1. isim Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk, bulutsuz gökyüzünün rengi, mai.

2. sıfat Bu renkte olan:

"Düşsün olur mu toprağa göçmüş cihan gibi/ Sönsün o mavi gözleri bir asuman gibi" - İbrahim Alâeddin Gövsa

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