Maud'daki Gecem Filmi
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Maud'daki Gecem Filmi

Maud'daki Gecem Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Maud'daki Gecem filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Maud'daki Gecem filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Koyu bir Katolik olan Jean-Louis, eski bir arkadaşı ve koyu bir Marksist olan Vidal'e rastlar ve Vidal, onu son derece özgür ve rahat bir kadın olan arkadaşı Maud ile tanıştırır. Böylece birbirinden son derece farklı görüş ve yapılardaki üç insan bir gecede bir araya gelmiş olur. Üçü arasında başlayan sohbet gece ilerledikçe zenginleşmeye ve koyulaşmaya başlar. Din, ahlak, felsefe, aşk ve bilim gibi konuları içeren bu sohbet sırasında her karakterin psikolojik altyapısını ve özbenliğini keşfetmiş oluruz.

Yönetmen: Éric Rohmer

Senaryo: Éric Rohmer

Oyuncular: Jean-Louis Trintignant, Françoise Fabian, Marie-Christine Barrault, Antoine Vitez, Léonide Kogan, Guy Léger, Anne Dubot

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Ma nuit chez Maud

Yapımcı Firma: Les Films du Losange

Yapım Yılı: 1969

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: Fransızca

Filmin Süresi: 110 dk.

Dağıtıcı Firma: Mubi

Vizyon Tarihi: 14.08.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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