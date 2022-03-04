MAÜ'den Kızıltepe'de Fakülte Müjdesi

KIZILTEPE, MARDİN (Bültenler) - Mardin Artuklu Üniversitesinin 5 'T' olarak belirlediği odak noktalarından biri olan 'Tarım' ayağını güçlendirecek "Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi" açıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kurulması planlanan ve Mardin Artuklu Üniversitesi senatosu tarafından onaylanarak YÖK'e gönderilen"Mardin Artuklu Üniversitesi Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi" dosyası resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile resmen kuruldu.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar,sürece ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Uzun zamandan beri kurulmasına çaba harcadığımız Mardin Artuklu Üniversitesi Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile resmen kuruldu.

Türkiye'nin en verimli topraklarının bulunduğu Kızıltepe'de tarımın kapasitesini arttıracak çağın teknik imkanlarıyla tarımsal üretimi yüksek standartlara kavuşturacak fakültemizin açılmasında büyük katkıları bulunan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a, Mardin Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş'a, kuruluş süreci boyunca yoğun çaba harcayan Faruk Kılıç kardeşim başta olmak üzere şehrimizin değerli siyasetçilerine, Mardin Sivil Toplum Kuruluşlarına, Mardin basınımızın mümtaz temsilcilerine, meslek odalarına vebu konuda emeği geçenMardinlilere teşekkür ederim." dedi.

İbrahim Özcoşar, Mardin Artuklu Üniversitesi Tarım bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile birlikte,Mardin şehrinin tarımsal dinamiklerini harekete geçirerek sahip olunan potansiyeli katma değere dönüştüreceklerini ve üniversitenin '5 T Vizyonunun' Tarım ayağında şehrin çiftçisine, üreticisine ve tüm tarım sektörüne üniversite olarak öncülük yapmaktan büyük bahtiyarlık duyduklarını ifade etti.

Bültenler - Güncel