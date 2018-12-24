Mattis, Askerlerin Suriye'den Çekilmesine İlişkin Kararnameyi İmzaladı

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisinin aktardığı bilgilere göre, görevi bırakacak olan Savunma Bakanı Jim Mattis, askerlerin Suriye'den çekilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı. Kararnamede, ABD askerlerinin Suriye'den ne zaman ve nasıl çekileceğinin belli olduğu kaydedilirken, Savunma Bakanlığı yetkililerince konuya ilişkin detay verilmedi. Ancak çekilmenin gelecek haftalarda başlayacağı ve birkaç hafta içinde tamamlanacağı bildirildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA