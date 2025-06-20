Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında üçüncü duruşma! Dava ne zaman, saat kaçta?

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında üçüncü duruşma! Dava ne zaman, saat kaçta?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mattia Ahmet Minguzzi'nin cinayeti davasında üçüncü duruşmanın tarihi ve saati merak konusu oldu. Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi ve kamuoyu, adaletin sağlanmasını beklerken üçüncü duruşmada önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. İşte dava tarihi, saati ve önceki süreçle ilgili tüm detaylar...

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde vahşice öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Türkiye'yi sarsan bu olayla ilgili açılan davada, Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında üçüncü duruşma ne zaman? Saat kaçta yapılacak? soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında üçüncü duruşma! Dava ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

MINGUZZI DAVASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin 2 sanık, üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında üçüncü duruşma! Dava ne zaman, saat kaçta?

NE OLMUŞTU?

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapsi istenen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kartal'daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katılırken, Minguzzi'nin ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Kapalılık ve gizlilik kararı bulunduğundan izleyiciler ve basın mensupları salona alınmadı. Duruşmaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, CHP Genel Başkan Yardımcısı 14. Dönem Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez katıldı.

Aileye destek olmak için adliyeye gelen çok sayıda vatandaş, ellerinde Mattia Ahmet'in fotoğraflarının bulunduğu pankartları taşıyarak, 'sokakta katil istemiyoruz' sloganları attı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi

Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü

Dünyaya tehditler savuran Netanyahu canlı yayında ecel terleri döktü
İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti

İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor

Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Hepsi imha edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümü sonrası sağlık bakanlığı harekete geçti
Merkeze alınan Tunceli Valisi'nden dikkat çeken paylaşım: Kudretim olsa kökünden keserdim

Merkeze alınan Tunceli Valisi'nden dikkat çeken paylaşım
23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın kalbi durdu

23 kiloya kadar düşmüştü! Nihal Candan'ın kalbi durdu
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş

Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti

Yeşilçam'ın 'Nazlı'sı yıllara meydan okuyor! Son halini görmeniz lazım
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi

Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.