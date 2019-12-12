Matrix 4 filmi ne zaman? John Wick ile Matrix 4 aynı anda vizyona giriyor

12.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:55

Matrix 4, 21 Mayıs 2021 tarihinde sinemaseverlerle olacak. Reeves ve Carrie-Anne Moss'un öneceki filmlerde olduğu gibi başrolünde yer alması Matrix severleri heyecanlandırdı. Öte yandan Keanu Reeves'in başrolünde bulunduğu John Wick 4'te aynı tarihte vizyona giriyor.

MATRİX İLE JOHN WİCK AYNI ANDA VİZYONDA

Matrix üçlemesi gişede tam 1,6 milyar dolar değerinde hasılat elde etmiş ve kısa süre önce de devam filmi olan Matrix 4'ün aynı başrol oyuncularıyla Warner Bros. tarafından çekileceği açıklanmıştı. Ünlü şirket Matrix 4, Flash ve Mortal Kombat vizyon tarihlerinin yanı sıra Reeves'ın diğer filmi John Wick 4'ün sinema salonlarında olacağı tarihi verdi. Heyecanla beklenen iki başarılı film 21 Mayıs 2021 tarihinde izleyenler karşısına çıkacak.

MATRİX 4 FİLMİ OYUNCULARI

Matrix 4'ün senaristliğini ve yönetmenliğini Lana Wachowski'nin yürütecek. Matrix efsanesinin yıldızları Reeves ve Carrie-Anne Moss, serinin dördüncü yapımında Neoson günlerin popüler dizisi How I Met Your Mother ile sevilen Neil Patrick Harris ve Netflix dizilerinden Minhunter'dan bilinen Jonathan Groff, Matrix 4'ün oyuncu kadrosunda yer alacak.