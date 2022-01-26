Matematik öğretmeni, epilepsi krizlerinden 5 saatlik ameliyatla kurtuldu

ANKARA'da matematik öğretmeni Murat Öztütüncü (38), 18 yıldır mücadele ettiği epilepsi hastalığı nedeniyle en son sınıfta ders anlatırken de nöbet geçirinci mesleğini bırakma noktasına geldi. 7 ay önce Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 saat süren operasyonla beyninde krize neden olan odak noktası temizlenen Öztütüncü, epilepsi nöbetlerinden kurtuldu.

Özel okulda matematik öğretmeni olan Murat Öztütüncü, 2004 yılında üniversitede okurken epilepsi krizi geçirdi. Hastaneye götürülen Öztütüncü'nün beyninin sağ tarafında kitle tespit edildi. Ameliyat edilen ve ilaç tedavisi gören Öztütüncü'nün, buna rağmen krizleri devam etti. En son sınıfta ders anlatırken kriz geçiren Öztütüncü, hastalığı nedeniyle mesleği bırakma noktasına geldi. Öztütüncü, 7 ay önce Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Ersin Erdoğan tarafından yeniden ameliyat edildi. Öztütüncü'nün, 5 saat süren operasyonla beyninde krize neden olan odak noktası temizlendi. Epilepsi nöbetlerinden kurtulan Öztütüncü, öğretmenliğe devam ederken, dersleri de daha rahat anlatmaya başladı.

Prof. Dr. Ersin Erdoğan, epilepsinin cerrahi tedavisinde uygulanan 3 basamak olduğuna dikkat çekerek, "En başarılı olan epilepsinin odağını bulmak ve odağı çıkartmak. En başarılı olan tedavi bu. Eğer odağı bulamıyorsak o zaman başka yöntemler uyguluyoruz. Murat hocamızın özellikle ilaca dirençli epilepsisi genç yaşlarında başlamıştı. Önceden de bir ameliyat geçirmiş; fakat odak orada değil de başka yerde olduğu için epilepsi nöbetleri devam etmiş ameliyat sonrasında da. ve bunun ilaca dirençli hale gelmesi ve çok sık ataklar geçirmesi nedeniyle biz kendisini değerlendirdik. Değerlendirmemiz sonrasında bunun özellikle beyindeki şakak noktasında kaynaklandığını ortaya koyduk. ve ameliyatla o kısmı ve daha önce ameliyat edilen yerdeki dokuyu da çıkararak bir cerrahi uyguladık. Ameliyatımız 5 saat sürdü ve kendisini taburcu ettik. Epilepsi çok yaygın bir hastalık. Türkiye'de şu an 800 bin epilepsi hastası var. Normalde bunların yüzde 30'unun ilaca dirençli olduğu düşünülüyor. Yani yaklaşık 200 bini ilaca dirençli. ve biz bunların yılda 200-300'ünü kadar ameliyat ediyoruz" diye konuştu.