Masumlar Apartmanı yok mu? 30 Mart Salı Masumlar Apartmanı 28. yeni bölümü yok mu, neden yok?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Masumlar Apartmanı yok mu? 30 Mart Salı Masumlar Apartmanı 28. yeni bölümü yok mu, neden yok?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Masumlar Apartmanı yok mu? 30 Mart Salı Masumlar Apartmanı 28. yeni bölümü yok mu, neden yok?

Bugün Türkiye-Letonya FIFA Dünya Kupası grup eleme maçı olacağından dolayı Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Peki, Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta, hangi gün yayınlanacak? Masumlar Apartmanı bitti mi, final mi yaptı, neden yok? Masumlar Apartmanı 30 Mart neden hala başlamadı?

Masumlar Apartmanı dizisi milli maç nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak
Masumlar Apartmanı dizisi milli maç nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak

Ekranların en çok seyredilen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı'nın 30 Mart akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 30 Mart 2021 Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yok mu? 30 Mart Salı Masumlar Apartmanı 28. yeni bölümü yok mu, neden yok?

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN?

Normalde her hafta Salı günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarında başlayan Masumlar Apartmanı bu hafta Dünya Kupası grup eleme maçından dolayı ekranlara gelmeyecek.

MASUMLAR APARTMANI BUGÜN YOK MU?

Bugün TRT 1 yayın akışına göre saat 21:45 'de Türkiye - Letonya maçı olacak. Bundan dolayı Masumlar Apartmanı yeni bölümü bugün ekranlara gelmeyecek. Yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

MASUMLAR APARTMANI BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır dizi kaldığı yerden devam ediyor. Fakat bugün maç olduğundan dolayı ekranlara gelmedi. Yeni bölüm haftaya yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (30 MART SALI)

  • 20:00 - Türk Sineması "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"
  • 21:45 - 2022 Dünya Kupası Türkiye-Letonya (İlk yarı)
  • 22:45 - 2022 Dünya Kupası Türkiye-Letonya (İkinci yarı)

Türkiye-Letonya maçından dolayı bu hafta Masumlar Apartmanı yeni bölümü olmayacak.

Mustafa Şirin
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal İhsan Yavuz Mustafa Şentop Erkan Kandemir
Magazin Alişan Esra Erol Sezen Aksu Burcu Biricik
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Masumlar Apartmanı yok mu? 30 Mart Salı Masumlar Apartmanı 28. yeni bölümü yok mu, neden yok? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 21:13:10. #1.16#
title