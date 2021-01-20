Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı son bölüm özeti! Masumlar Apartmanı oyuncuları!
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Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı son bölüm özeti! Masumlar Apartmanı oyuncuları!

20.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:34
Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı son bölüm özeti! Masumlar Apartmanı oyuncuları!

Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran, konusu, oyunculuk performansları ile göz dolduran dizi Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı son bölüm özeti! Masumlar Apartmanı oyuncuları!

Dram türündeki yapım Masumlar Apartmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanmıştır. Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı son bölüm özeti! Masumlar Apartmanı oyuncuları!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Salı günleri, saat 20.00'da TV8 ekranlarında 18. bölüm ile yayınlanan Masumlar Apartmanı heyecanlı sahneleri ile göz doldurdu. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Masumlar Apartmanı ile ilgili bilgileri haberimizden takip edebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Han, İnci'nin ortadan kaybolmasıyla perişan bir haldedir. İnci'yi bulmak için çalmadığı kapı kalmaz ancak çabaları sonuçsuz kalır. Han'ın terk edilme travması bu kez daha da güçlü tetiklenmiş ve onu karanlığın içine, en dibe çekmiştir. Safiye ise Naci'nin eski eşinin Gülru olduğunu öğrenmenin yıkımı içindedir. Hem en yakın arkadaşından hem de Naci'den gelen ihanet Safiye'nin yeniden içine kapanmasına sebep olur. Naci'nin hastalığını öğrenen Gülru ise pes etmemeye kararlıdır. Naci'ye yaşama ümidi vermek için, hiç beklenmedik birinden yardım istemek de dahil, her yolu dener. Han için ayrı, Safiye için ayrı endişelenen Gülben, ikisine de yardım etmek için kolları sıvar. Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Ezgi Mola,

Birkan Sokullu,

Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah,

Atilla Şendil,

Esra Ruşan

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!

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