Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları! Masumlar Apartmanı hangi gün?
Oyuncun kadrosu ve senaryosu ile ilgiyle izlenen Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları! Masumlar Apartmanı hangi gün?
OGM Medya yapımı, ilk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'ın yaptığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları! Masumlar Apartmanı hangi gün?
MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN?
Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çeken Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranlarında Salı akşamları saat 20:00'da izleyici ile buluşuyor.
MASUMLAR APARTMANI OYUNUCULARI
Birkan Sokullu Han Derenoğlu
Farah Zeynep Abdullah İnci Özdemir
Ezgi Mola Safiye Derenoğlu
Merve Dizdar Gülben Derenoğlu
Gizem Katmer Neriman Derenoğlu
Metin Çoşkun Hikmet Derenoğlu
Açelya Devrim Yılhan Hasibe Derenoğlu
Tansel Öngel Naci
Atilla Şendil Memduh
Emir Özden Ege Özdemir
Mert Asutay Haluk Özdemir