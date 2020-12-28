Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları! Masumlar Apartmanı hangi gün?
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Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları! Masumlar Apartmanı hangi gün?

28.12.2020 22:40 | Son Güncelleme: 28.12.2020 22:43
Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları! Masumlar Apartmanı hangi gün?

Oyuncun kadrosu ve senaryosu ile ilgiyle izlenen Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları! Masumlar Apartmanı hangi gün?

OGM Medya yapımı, ilk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'ın yaptığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları! Masumlar Apartmanı hangi gün?

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN?

Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çeken Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranlarında Salı akşamları saat 20:00'da izleyici ile buluşuyor.

MASUMLAR APARTMANI OYUNUCULARI

Birkan Sokullu Han Derenoğlu

Farah Zeynep Abdullah İnci Özdemir

Ezgi Mola Safiye Derenoğlu

Merve Dizdar Gülben Derenoğlu

Gizem Katmer Neriman Derenoğlu

Metin Çoşkun Hikmet Derenoğlu

Açelya Devrim Yılhan Hasibe Derenoğlu

Tansel Öngel Naci

Atilla Şendil Memduh

Emir Özden Ege Özdemir

Mert Asutay Haluk Özdemir

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