TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, konusu ve oyuncularıyla merak ediliyor. Dizinin konusu oldukça heyecanla devam ederken Masumlar Apartmanı saat kaçta bitiyor? Masumlar Apartmanı bitiyor mu? sorularının yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor.

Masumlar Apartmanı saat kaçta bitiyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Masumlar Apartmanı ilk bölümü 15 Eylül'de yayınlanan yönetmenliğini ise Çağrı Lostuvalı'nın yaptığı dizi kısa sürede sevildi. Birçok insan Masumlar Apartmanı hangi gün şeklinde araştırma yapmaktadır. İşte Masumlar Apartmanı saat kaçta bitiyor? Masumlar Apartmanı bitiyor mu? sorusunun yanıtı.

MASUMLAR APARTMANI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" romanından uyarlanmış olan Masumlar Apartmanı, OGM Medya imzalı, ilk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Lostuvalı'nın yaptığı aile ve aşk türündeki Türk televizyon dizisi.

Dizi, her salı günü saat 20.00 itibarıyla başlamaktadır. Yayın akışına göre bir sonraki yapım 00.15'te başlayacak. Dizinin de 00.00 itibarıyla bitmesi bekleniyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:55 Aslan Ailem

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

12:15 Şefin Özel Konuğu

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı

00:15 Yerli Sinema Ahlat Ağacı

03:30 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

04:25 Şefin Özel Konuğu

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