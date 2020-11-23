Masumlar Apartmanı oyuncusunun eski eşi Fatih Kızılgök kimdir? Fatih Kızılgök kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir?
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Masumlar Apartmanı oyuncusunun eski eşi Fatih Kızılgök kimdir? Fatih Kızılgök kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir?

23.11.2020 15:30 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:33
Masumlar Apartmanı oyuncusunun eski eşi Fatih Kızılgök kimdir? Fatih Kızılgök kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir?

Masumlar Apartmanı dizisinde başrol oyuncusu İnci'nin en yakın arkadaşı rolünü üstlenen Esra karakterini canlandıran Esra Ruşen'in eski eşi Fatih Kızılgök kimdir? Fatih Kızılgök kimdir? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Kaç yaşındadır?

Masumlar Apartmanı dizisinde başrol oyuncusu İnci'nin en yakın arkadaşı rolünü üstlenen Esra Ruşen'in eski eşi Fatih Kızılgök kimdir? Oyuncu Esra Ruşan ile yönetmen Fatih Kızılgök, altı yıllık evliliklerini tek celsede sona erdirdi. Fatih Kızılgök Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Kaç yaşındadır?İşte detaylar haberimizde...

FATİH KIZILGÖK KİMDİR?

Fatih Kızılgök 1980'de İstanbul'da doğmuştur.Colorado Üniversitesi Ekonomi ve Serbest Sanatlar Bölümü mezunu. 1999 yılından bu yana deneysel video ve film ile çalışmaları yapıyor. Fotografla uğraşıyor. 2006 yılından bu yana reklam yönetmeni olarak çalışmaktadır.

Nerdesin?, Toz gibi yönetmenliğini yaptığı kısa filmleri mevcuttur.

ÖZEL HAYATI

Geçen ay Fatih Kızılgök tarafınfdan açılan boşanma davası tel celsede sonuçlandı. 2 yaşında bir kızları bulunan çift, anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme çocuğun velayetini anneyi verdi.

Protokole göre Fatih Kızılgök, çocuğu için aylık 2 bin lira nafaka ödeyecektir.

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