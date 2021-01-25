Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah'tan ayrılık açıklaması!
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Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah'tan ayrılık açıklaması!

25.01.2021 14:40 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:46
Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah'tan ayrılık açıklaması!

Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan son bölümünde Farah Zeynep Abdullah'ın olmayışı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan son bölümünde Farah Zeynep Abdullah'ın olmayışı gündeme bomba gibi düşmüştü. Dizi takipçilerinin dikkatini çeken bu durum ünlü oyuncunun diziden ayrılacağı haberlerini de beraberinde getirdi. Dizide, Han ile tartışan İnci sonrasında çekip gitmişti ve yayınlanan son bölümünde yer almamıştı. Dizinin merak edilen isminin akıbeti ise merak konusu olmuştu.

Oyuncu, Instagram hesabından hayranlarının sorularını yanıtladı.  Farah Zeynep Abdullah, bir takipçisinden gelen "Diziden ayrıldı diyorlar?" sorusuna "Kim diyor" cevabını verdi. Abdullah, böylelikle hakkında çıkan ayrılık haberlerini de yalanlamış oldu.

Kaynak: Hürriyet

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