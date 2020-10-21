Masumlar Apartmanı'nın "Han"ı Birkan Sokullu'nun eski eşinin ünlü oyuncu olduğu çıktı
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Masumlar Apartmanı'nın "Han"ı Birkan Sokullu'nun eski eşinin ünlü oyuncu olduğu çıktı

21.10.2020 20:57 | Son Güncelleme: 21.10.2020 20:57
Masumlar Apartmanı'nın

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği Han karakteriyle adından söz ettiren Birkan Sokullu'nun eski eşinin Aslı Enver olduğu ortaya çıktı. 2012 yılında dünyaevine giren ünlü çiftin evliliği 3 yıl sürmüştü.

Ünlü oyuncu Birkan Sokullu, Masumlar Apartmanı'ndaki rolüyle adından sıkça söz ettiriyor. Sokullu'nun eski eşi ise ünlü oyuncu çıktı. Birkan Sokullu, 2012 yılında meslektaşı Aslı Enver ile evlenmişti. Sokullu ve Enver'in evliliği yalnızca 3 yıl sürmüştü. Çiftin o dönemki avukatları boşanma sonrası, "Hayatlarının bundan sonraki bölümüne arkadaş kalarak devam etmek isteyen tarafların, saygı çerçevesinde başlayan birliktelikleri aynı şekilde sona ermiştir" açıklamasını yapmıştı.

BERRAK TÜZÜNATAÇ'LA DA AŞK YAŞAMIŞTI

Birkan Sokullu, Aslı Enver'den boşandıktan sonra bir diğer oyuncu Berrak Tüzünataç ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bu ilişki de yaklaşık 3 yıl sürdü. Birkan Sokullu, bir süredir sosyetik güzel Eda Gürkaynak ile aşk yaşıyor.

BİRKAN SOKULLU BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI

35 yaşındaki Birkan Sokullu, oyunculuk kariyerine 'Melekler Korusun' adlı diziyle başladı. Bugüne kadar; 'Küçük Kadınlar', 'Kurt Seyit ve Şura', 'Hayat Şarkısı' ve 'Yaşamayanlar' gibi dizilerde rol alan Sokullu, bir süredir Masumlar Apartmanı' dizisinde canlandırdığı Han karakteri ile adından söz ettiriyor.

Masumlar Apartmanı'nın 'Han'ı Birkan Sokullu'nun eski eşinin ünlü oyuncu olduğu çıktı
Masumlar Apartmanı'nın 'Han'ı Birkan Sokullu'nun eski eşinin ünlü oyuncu olduğu çıktı
Masumlar Apartmanı'nın 'Han'ı Birkan Sokullu'nun eski eşinin ünlü oyuncu olduğu çıktı
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