Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek hikayelere yer verilen Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna son olarak Aslıhan Gürbüz dahil oldu. Aslıhan Gürbüz, dizide Han'ın gizemli eski nişanlısı Ceylan karakterini canlandıracak. Dizi severler Aslıhan Gürbüz'ü merak ediyor. Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan gürbüz kimdir? Aslıhan gürbüz kaç yaşında, nereli?

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu.

5 yaşında babasının işinden dolayı İstanbul'dan Bursa'ya taşınma kararı aldılar. Bursa'nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulu'nda okudu. Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

2009 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosu Meral Okay tarafından yazılan ve yönetmenliğini Ulaş İnaç'ın yaptığı Bir Bulut Olsam dizisinde rol aldı. Bir zamanlar yayınlanmakta olan Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe"yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde "Deniz", Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise "Halime Sultan" karakterlerini canlandırmıştır.

Temmuz 2011'de oyuncu Kerem Kupacı ile evlenen Aslıhan Gürbüz 2014'te ayrıldı.

Filmografi

2004 - Büyük Buluşma Seda Yardımcı Karakter

2008 - Gonca Karanfil Gonca Başrol Oyuncusu

2009 - Bir Bulut Olsam Asiye Bulut Başrol Oyuncusu

2010 - 2012 Yahşi Cazibe Cazibe Abbasova Başrol Oyuncusu

2014 - Zeytin Tepesi Deniz Gökçener Başrol Oyuncusu

2015 - 2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem Halime Sultan Yardımcı Karakter

2017 - Ufak Tefek Cinayetler Merve Başrol Oyuncusu

Sinema ve TV Filmleri

2009 - Kanal-İ-Zasyon (Nazlı Yardımcı Karakter)

2011 - Labirent (Ayla Yardımcı Karakter)

2016 - Kor (Emine Başrol Oyuncusu)

Tiyatro

2008 - Zorla Güzellik Clarly Başrol oyuncusu

Ödüller

2011 - 38. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Yahşi Cazibe

2011 - Antalya Televizyon Ödülleri AyakliGazete.com Yılın Televizyon Yıldızları

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