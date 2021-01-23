Masumlar Apartmanı'nın 19. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci, Safiye'yle aynı evde yaşamaya karar veriyor
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Masumlar Apartmanı'nın 19. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci, Safiye'yle aynı evde yaşamaya karar veriyor

23.01.2021 07:30 | Son Güncelleme: 23.01.2021 08:04

TRT1 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 19. bölüm fragmanı yayınlandı. İnci'nin Han'a boşanma davası açtığını öğrenen Gülben harekete geçiyor. Gülben'in sözlerinden etkilenen İnci, Han'ın teklifini kabul ediyor ve Safiye'nin de olduğu eve adım atıyor.

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 19. yeni bölümüyle 26 Ocak Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Han, İnci'nin kendisinden boşanmak isteğini öğrenince büyük bir yıkım yaşıyor. Ortalıktan kaybolan İnci'yi bulan Han, eşiyle yüzleşiyor.

İNCİ GERİ ADIM ATIYOR

İnci Han'a "Biz evlenince nasıl bir hayatın bizi beklediğini ve kendi mecburiyetlerini söylemedin bana. Benim istemediğim sen değilsin o ev" sözleriyle tepki gösteriyor. Ancak Gülben'in sözleri üzerine ise İnci geri adım atıyor ve Han'ın ailesiyle birlikte yaşamaya karar veriyor. Fragmanda İnci, Safiye'nin yaşadığı eve adım atıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, İnci'nin ortadan kaybolmasıyla perişan bir hale geldi. Han, İnci'yi bulmak için çalmadığı kapı bırakmadı ancak çabaları sonuçsuz kaldı. Han'ın terk edilme travması bu kez daha da güçlü tetiklendi ve onu karanlığın içine, en dibe çekti.

Masumlar Apartmanı'nın 19. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci, Safiye'yle aynı evde yaşamaya karar veriyor

Safiye ise Naci'nin eski eşinin Gülru olduğunu öğrenmenin yıkımı içine girdi. Hem en yakın arkadaşından hem de Naci'den gelen ihanetle yıkılan Safiye, yeniden içine kapandı. Naci'nin hastalığını öğrenen Gülru ise pes etmemeye karar verdi. Han için ayrı, Safiye için ayrı endişelenen Gülben, ikisine de yardım etmek için kollarını sıvadı.

Masumlar Apartmanı'nın 19. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci, Safiye'yle aynı evde yaşamaya karar veriyor
Masumlar Apartmanı'nın 19. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci, Safiye'yle aynı evde yaşamaya karar veriyor
Masumlar Apartmanı'nın 19. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci, Safiye'yle aynı evde yaşamaya karar veriyor
Masumlar Apartmanı'nın 19. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci, Safiye'yle aynı evde yaşamaya karar veriyor
Masumlar Apartmanı'nın 19. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci, Safiye'yle aynı evde yaşamaya karar veriyor
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