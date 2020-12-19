Masumlar Apartmanı'nın 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin değişimi ağızları açık bıraktı
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Masumlar Apartmanı'nın 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin değişimi ağızları açık bıraktı

19.12.2020 07:58 | Son Güncelleme: 19.12.2020 08:07
Masumlar Apartmanı'nın 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin değişimi ağızları açık bıraktı

Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 15. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümüne ise Safiye'nin büyük şaşkınlık yaratacak değişikliği damga vuracak.

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 15. yeni bölümüyle 22 Aralık Salı akşamı TRT1 ekranlarında olacak. Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde Safiye, uzun yıllar sonra ilk kez Naci'nin aşkına karşılık verecek.

AİLESİNE İLKLERİ YAŞATIYOR

Safiye'nin "Size bol sarımsaklı bir mantı yapayım" teklifi Han, Gülben ve Neriman'ı şaşırtıyor. Gülben'in "Onu yapmak yıllar sürer" sözüne karşılık Safiye çok hızlı bir şekilde mantı açıyor.

Masumlar Apartmanı'nın 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin değişimi ağızları açık bıraktı

İnci'yi de zeytin dalı uzatan Safiye yaptığı yemekten götürerek "Zehir koymadım korkma. Kilo alırım diye korkuyorsan Han zaten kilolu sever. Daha önceki kız arkadaşı da balık etliydi gayet dolgundu" diyor. Sabah ise herkesten önce uyanan Safiye hazırladığı kahvaltıyla da ailesini bir kez daha şoke ediyor.

Masumlar Apartmanı'nın 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin değişimi ağızları açık bıraktı

ANNESİNİ SUSTURUYOR

Yeni bölümde en dikkat çeken bir diğer sahne ise yıllardır annesinin hayaliyle yaşadığı için zor zamanlar geçiren Safiye, bu işe bir son vermeye karar veriyor. İlk kez Naci'nin aşkına karşılık veren Safiye, yanına gelen annesinin hayalini susturarak kendisini üzmesine izin veriyor.

Masumlar Apartmanı'nın 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin değişimi ağızları açık bıraktı
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