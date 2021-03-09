Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı hangi semtte çekiliyor? Masumlar Apartmanı nerede? Açık adres ve konumu nerede?

Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı hangi semtte çekiliyor? Masumlar Apartmanı nerede? Açık adres ve konumu nerede? Masumlar Apartmanı hangi ilçede ve nerede bulunuyor?

Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı hangi semtte çekiliyor? Masumlar Apartmanı nerede? Açık adres ve konumu nerede? Masumlar Apartmanıhangi ilçede ve nerede bulunuyor? Masumlar Apartmanı İstanbul'un neresinde çekiliyor? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı son bölüm izle! İşte detaylar haberimizde…

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı İstanbul'un otantik semtlerinden biri olan Balat ve Beyoğlu'nda çekiliyor. Masumlar Apartmanının çekildiği apartman ise Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki Jurnal Sokak'ta yer alıyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han'ın çöp dairenin kapısını açışını korkuyla izleyen Safiye ve Gülben'i, büyük bir sürpriz beklemektedir. Gördükleri karşısında ikisinin de dünyasını yıkılır. Safiye büyük bir krize girer. Han'ın sakinleştirme çabaları ise sonuçsuz kalır. İnci kafasında Han'a dair büyük sorularla eve döner, ancak ortalığı birbirine girmiş halde bulur. İsyan bayrağını çeken Neriman en çılgın maceralara hazırdır. Teras katında gizlice arkadaşlarını ağırlamak ister. Ancak gecenin bir vakti terasa çıkan dörtlüyü büyük bir tehlike beklemektedir. İnci'nin tavırlarından şüphelenen Han ise gözünü karartır ve hayatını kökten değiştirecek bir adım atar.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!