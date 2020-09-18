Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı konusu nedir? Masumlar Apartmanı, gerçek bir hayat hikayesiyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizinin senaryosu, Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" romanından esinlenerek hazırlandı. Masumiyet Apartmanı oyuncuları kim? Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı konusu nedir?

Gülseren Budaycığlu'nun "Madalyonun İçi" adlı romanında uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinde kullanılan mekanlar fazlasıyla beğenildi.

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, yaşam, aşk ve aileyle ilgili herkesin sadece kendine sorabildiği sorularla TRT1 ekranlarında olacak. Başarılı oyuncu kadrosuyla izleyenlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Masumlar Apartmanı oyuncuları, konusu...

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han'ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han'ın dünyası İnci'yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han'ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci'nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Farah Zeynep Abdullah - İnci

Ezgi Mola - Safiye

Merve Dizdar - Gülben

Alper Saldıran - Uygar

Metin Çoşkun - Hikmet

Esra Ruşan - Esra

Atilla Şendil - Memduh

Emir Özden Ege

Uğur Uzunel - Esat

Gizem Katmer - Neriman

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumlar Apartmanı'nın 1. bölümünde gördüğümüz apartman fazlasıyla beğenildi. Dizi, İstanbul'un çekici ve otantik semtlerinden olan Balat ve Beyoğlu'nda geçmektedir.

BALAT'IN TARİHİ

Balat İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı, Haliç kıyısında yer almaktadır. Ayvansaray ile Fener arasında olan bir semttir.

Balat adı, Rumca saray anlamına gelen palation kelimesinden gelir.