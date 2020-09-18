Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı konusu nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı konusu nedir?

Masumlar Apartmanı, gerçek bir hayat hikayesiyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizinin senaryosu, Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" romanından esinlenerek hazırlandı. Masumiyet Apartmanı oyuncuları kim? Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı konusu nedir?

Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı konusu nedir?
18.09.2020 15:00 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:03

Gülseren Budaycığlu'nun "Madalyonun İçi" adlı romanında uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinde kullanılan mekanlar fazlasıyla beğenildi.

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, yaşam, aşk ve aileyle ilgili herkesin sadece kendine sorabildiği sorularla TRT1 ekranlarında olacak. Başarılı oyuncu kadrosuyla izleyenlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Masumlar Apartmanı oyuncuları, konusu...

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han'ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han'ın dünyası İnci'yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han'ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci'nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Farah Zeynep Abdullah - İnci

Ezgi Mola - Safiye

Merve Dizdar - Gülben

Alper Saldıran - Uygar

Metin Çoşkun - Hikmet

Esra Ruşan - Esra

Atilla Şendil - Memduh

Emir Özden Ege

Uğur Uzunel - Esat

Gizem Katmer - Neriman

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumlar Apartmanı'nın 1. bölümünde gördüğümüz apartman fazlasıyla beğenildi. Dizi, İstanbul'un çekici ve otantik semtlerinden olan Balat ve Beyoğlu'nda geçmektedir.

BALAT'IN TARİHİ

Balat İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı, Haliç kıyısında yer almaktadır. Ayvansaray ile Fener arasında olan bir semttir.

Balat adı, Rumca saray anlamına gelen palation kelimesinden gelir.

İlgili Haberler

Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu nedir?
Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu nedir?
Masumlar Apartmanı 1. bölüm yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı 1. Bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları kimler?
Masumlar Apartmanı 1. bölüm yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı 1. Bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları kimler?
Masumlar Apartmanı Han kimdir, karakteri kim canlandırıyor? Birkan Sokullu kimdir, kaç yaşında?
Masumlar Apartmanı Han kimdir, karakteri kim canlandırıyor? Birkan Sokullu kimdir, kaç yaşında?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Erol Mütercimler Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Halil Sezai Barış Falay Hatice Çarpar
Spor Erol Bulut Josef De Souza Malcolm Thomas Marcel Tisserand Robert Prosinecki
Daha Fazla Uefa Kaza Karar Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı konusu nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 15:03:29. #1.14#
title