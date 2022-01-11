Masumlar Apartmanı bugün yok mu, neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm yok mu? TRT 1 Masumlar Apartmanı hangi gün? Yeni bölüm ne zaman?
Oyuncu kadrosu ve konusuyla büyük dikkat çeken Masumlar Apartamanı, başladığı sezon itibarıyla merak ediliyor. 2 haftadır yayınlanmayan dizi hakkında Masumlar Apartmanı neden yok? TRT 1 Masumlar Apartmanı yok mu, hangi gün? Yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtı araştırılıyor. Son olarak 53. bölüm ile izleyiciyle buluşan dizinin 54. yeni bölüm fragmanı da yayımlanmadı. Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Masumlar Apartmanı neden yok? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Fenomen dizi Masumlar Apartmanı'nın 54. bölümü bekleniyor. Son bölümde Gülben ile Esat yeni evlerinde yeni bir başlangıç yaparken Safiye de Naci ile çıkmaza girmiştir. TRT 1 Masumlar Apartmanı yok mu, hangi gün? Yeni bölüm ne zaman?
MASUMLAR APARTMANI NEDEN YOK?
Beklenen 54. yeni bölüm 11 Ocak Salı akşamı yayın akışında yer almadı. Yılbaşı arası veren dizinin önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Yabancı Sinema "Hazır Aile" (Altyazılı)
- 22:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
- 01:40 3'Te 3
- 02:50 Sıradan Birkaç Gün
- 04:00 Seksenler (Altyazılı)
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