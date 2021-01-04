TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar
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TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar

04.01.2021 20:48 | Son Güncelleme: 04.01.2021 21:02

Ekranların en çok seyredilen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı'ndan kötü haber geldi. TRT, bu hafta Masumlar Apartmanı'nı yılbaşı tatili nedeniyle yayınlamama kararı aldı. Bu karar sonrası aynı gün Fox TV'de yayınlanan Baraj dizisine reytingleri yükseltmek için gün doğdu.

Yılbaşı arası veren diziler arasına Masumlar Apartmanı da katıldı. Payitaht'ı Cuma günü yayınlayarak sürpriz yapan TRT'nin, Masumlar Apartmanı için yılbaşı arası vermeyeceği düşünülüyordu. Ancak son dakika gelişmesiyle en büyük rakibi EDHO'nun ara vermesiyle Masumlar Apartmanı 5 Ocak salı akşamı yayınlanması beklenen bölümünün yayınlanmamasına karar verildi.

SADECE 1 HAFTA ARA VERİLECEK

Ani bir kararla bu hafta yayınlanmama kararı alan Masumlar Apartmanı yeni bölüm tarihi belli oldu. Masumlar Apartmanı sadece 1 bölüm ara vererek ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek. Masumlar Apartmanı yeni bölümü 12 Ocak Salı akşamı TRT 1'de yayınlanacak.

BARAJ DİZİSİNE GÜN DOĞDU

Salı akşamı TRT 1'den gelen bu hamle sonrası hem Baraj dizisi hem Güldür Güldür ekibi derin bir nefes aldı. Masumlar Apartmanı yayınlanmadığı gün Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi de yayınlanmayacak. Böylelikle Masumlar Apartmanı ve EDHO yokluğunda Baraj dizisine gün doğdu. Reytingleri yükselerek devam eden Baraj, büyük bir reytingi kapmış olacak.

TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarına üzecek haber


TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar
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