Masumlar Apartmanı'nda tüm sırlar ortaya çıkıyor! İnci, Han'ın herkesten gizlediği eşyalarını buldu

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Masumlar Apartmanı'nın dün akşam yayınlanan bölümün sonunda İnci, Han'ın herkesten sakladığı eski arabasında peruk ve silah buldu. Apartmandaki kokudan rahatsız olan Esra, şikayetçi olunca yetkililer evin kapısına geldi. Han ise Gülben'in çarşaflarıyla dolu evin kapısını açtı.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, dün akşam 23. yeni bölümüyle ekrana geldi. Han'ı çöplükte eski kıyafetleriyle kadın giysileri atarken gören Esra şaşkına döndü. Han'ın yalanına inanmayan Esra onu takip etti. Eski anılarından ve Ceylan'dan kurtulmak isteyen Han, vitrin mankenini ve Ceylan'ın künyesini yakarken, Esra onu kameraya kaydetti.

İNCİ, ARABADA PERUK VE SİLAH BULDU

Han'ın içinde bulunduğu durumu gizleyemeyen Esra, o anları İnci'ye izletti. İnci ise Han'ın eşyalarını karıştırırken bir kutu içinde araba anahtarı ve otopark fişi buldu. Otoparka giden İnci, eski model bir aracın bagajında kadın peruğu ve silah bulunca büyük şok yaşadı.

ESRA, ÇÖP EVİN KAPISINI AÇTIRDI

İnci, Han'ın hayatıyla ilgili gerçeklerle yüzleşirken Safiye'yle kavga eden Esra, çöp evi koktuğu gerekçesiyle belediyeye şikayet etti. Apartmana gelen belediye yetkilileri daireyi görmek isteyince kapıyı Han açtı. İnci ve Safiye büyük korku yaşarken, çöp evin kapısı açıldığında ise herkes şaşkına döndü.

ESAT, GÜLBEN'İ İSTEMEK ZORUNDA KALDI

Alzheimer hastası Hikmet, kapılarına gelen Esat'ın Gülben'i isteyeceğini düşündü. Zor duruma düşen Esat ise Gülben'i babası Hikmet'ten istemek zorunda kaldı. Ancak bir süre sonra Hikmet'in hafızası yeniden gelince ikilinin kısa süre süren isteme heyecanı da bitti.

SAFİYE VE NACİ SİNEMAYA GİTTİ

Yıllar sonra kavuşan Naci ve Safiye ise romantik anlar yaşadı. Safiye ilk defa evinin çevresinin dışına çıktı ve Naci'yle birlikte sokaklarda yürüdü. Naci yıllar önce gittikleri sinema salonu kapattırarak sadece ikisine özel olarak salonu hazırlattı. Naci ve Safiye yıllar sonra yeniden birlikte sinemada film izleme keyfi yaşadı. Ancak işler planladığı gibi gitmedi. Naci'nin hastalığı atak yapınca ikili zor anlar yaşadı.