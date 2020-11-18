Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu
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Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu

18.11.2020 12:03 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:24

Masumlar Apartmanı'nın dün akşam yayınlanan bölümünde Safiye'nin lise yıllarında ölümüne sebep olduğunu düşündüğü sevgilisi ortaya çıkıyor. Dizide Safiye'nin aşkı Naci'yi ise oyuncu Tansel Öngel oynayacak.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın rol aldığı Masumlar Apartmanı, dün akşam 10. bölümüyle TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünde ise zorluklarla büyüyen Safiye'nin aşkı ortaya çıktı.

YÜZÜ HERKESTEN GİZLENDİ

Yıllar önce kendisinin sebep olduğu bir kaza sonucunda, lise aşkı Naci'nin öldüğünü sanan Safiye, hayatının şokunu yaşadı. Safiye bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Naci'nin yaşadığını ve karşı apartmanlarına taşındığını gördü. Naci, Neriman'ın yeni edebiyat öğretmeni oluyor ve onların evlerinin karşısında otele taşınıyor. Dizinin dün akşamki final sahnesinde ortaya çıkan Naci'nin yüzü henüz gösterilmedi. Son sahnede Naci'nin sadece elindeki yanık izi gösterildi.

NACİ'Yİ TANSEL ÖNGEL OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dizide Safiye'nin aşkı Naci'yi oyuncu Tansel Öngel'in oynayacağını söyledi.

Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu
Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu
Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu

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