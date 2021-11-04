Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı, 2. sezonda kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Dizinin yapım şirketi OGM Pictures, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla güzel haberi verdi. Masumlar Apartmanı'nda Han'ın eski nişanlısı kim?Han'ın eski nişanlısı rolünü kim canlandıracak? soruları yanıt buldu.

Güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz, TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oldu. Oyuncu dizide Han'ın gizemli eski nişanlısı Ceylan Ongun karakterini oynayacak.

Dizinin yapım şirketi OGM Pictures, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla güzel haberi verdi. Twitter hesabından paylaşım yapan şirket "Masumlar Apartmanı'nda Ceylan karakterini Aslıhan Gürbüz hayat verecek. Hoşgeldin" notunu yazdı.

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