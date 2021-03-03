Masumlar Apartmanı'nda büyük sırlar ortaya çıkıyor! Çöplük gerçeğini öğrenen İnci ile Han yüzleşti
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Masumlar Apartmanı'nda büyük sırlar ortaya çıkıyor! Çöplük gerçeğini öğrenen İnci ile Han yüzleşti

03.03.2021 08:26 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:03

Dün akşam 24. bölümüyle ekrana gelen Masumlar Apartmanı'nda Han'ın çöp evi boşalttığını gören Safiye sinir krizi geçirdi. Bölümün sonunda ise gece çöp toplamaya çıkan Han'ı takip eden İnci, gerçeklerle yüzleşti. Çöp kıyafetleriyle ortaya çıkan Han, "Burası benim evim. Evime hoş geldin" diyerek İnci'yi şaşkına çevirdi.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, dün akşam nefes kesen bir bölümle ekrana geldi.

GERÇEKLERİ ÖĞRENEN NACİ, SAFİYE'YE YARDIM ETTİ

Apartmandaki kokudan rahatsız olan Esra'nın şikayetiyle çöp eve gelen zabıtalar karşılarında boş evi gördü. Esra'nın şikayet telefonunu duyan Han'ın evdeki bütün çöpleri teras katına taşıdığı ve evi boşalttığı ortaya çıktı. Safiye ve Gülben ise boş evi görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Masumlar Apartmanı'nda büyük sırlar ortaya çıkıyor! Çöplük gerçeğini öğrenen İnci ile Han yüzleşiyor

Ancak Safiye eşyalarını attığı için Han'a çok kızdı ve sinir krizi geçirdi. Safiye eşyaların terasta olduğunu öğrenince Gülben'le birlikte yeniden eve taşımak istedi. Ancak o sırada yanlarına gelen Naci ise tüm gerçekleri gördü. Naci, Safiye ve Gülben'e yardım ederek çöpleri yeniden eve taşıdı.

Masumlar Apartmanı'nda büyük sırlar ortaya çıkıyor! Çöplük gerçeğini öğrenen İnci ile Han yüzleşiyor

ESAT'TAN GÜLBEN'İ SEVİNDİREN TEKLİF

Diğer yandan ise Esra'nın hareketlerinden dolayı ondan soğuyan Esat ise Gülben'i şaşırtacak bir hamle yaptı. Eve gelen Esat, Gülben'e birlikte dışarı çıkıp çay içmeyi teklif etti. Başta bunun şaka olduğunu sanan Gülben ise Esat'ın ciddi olduğunu anlayınca hayatının en mutlu anlarını yaşadı.

Masumlar Apartmanı'nda büyük sırlar ortaya çıkıyor! Çöplük gerçeğini öğrenen İnci ile Han yüzleşiyor

İNCİ, HAN'IN BÜYÜK SIRRIYLA YÜZLEŞTİ

Han'ın otoparkta gizlediği eski aracında vitrin mankeni kolu ve kadın peruğu bulan İnci ise gerçekleri öğrenmek için eşini takip etmeye başladı. Han'ın gece gizlice çöplüğe gittiğini gören İnci takip etmeyi sürdürdü. Ancak Han, İnci'nin kendisini takip ettiğini anladı.

Masumlar Apartmanı'nda büyük sırlar ortaya çıkıyor! Çöplük gerçeğini öğrenen İnci ile Han yüzleşiyor

Çöp arabasına kırmızı balon takan Han, İnci'nin çöplüğe gelmesiyle birlikte ona seslendi. İnci'nin karşısına çöp kıyafetleriyle çıkan Han, "Burası benim evim. Evime hoş geldin İnci" dedi. İnci ise gördüğü manzara karşısında bir kez daha şok yaşadı.

Masumlar Apartmanı'nda büyük sırlar ortaya çıkıyor! Çöplük gerçeğini öğrenen İnci ile Han yüzleşiyor
Masumlar Apartmanı'nda büyük sırlar ortaya çıkıyor! Çöplük gerçeğini öğrenen İnci ile Han yüzleşti
Haber Yorumları (1)
OSMANLI: Bu dizi adamın psikolojisini bozuyor
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