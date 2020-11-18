Masumlar Apartmanı Naci'yi kim canlandırıyor? Masumlar Apartmanı Safiye'nin sevgilisi Naci kim?
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Masumlar Apartmanı Naci'yi kim canlandırıyor? Masumlar Apartmanı Safiye'nin sevgilisi Naci kim?

18.11.2020 17:51 | Son Güncelleme: 18.11.2020 17:55
Masumlar Apartmanı Naci'yi kim canlandırıyor? Masumlar Apartmanı Safiye'nin sevgilisi Naci kim?

Masumlar Apartmanı'nın dün akşam yayınlanan bölümünde Safiye'nin lise yıllarında ölümüne sebep olduğunu düşündüğü sevgilisi ortaya çıkıyor. Dizide Safiye'nin aşkı Naci'yi oynayan oyuncu ise çok merak edildi. Peki, Masumlar Apartmanı Naci'yi kim canlandırıyor? Masumlar Apartmanı Safiye'nin aşkı Naci kim? Tansel Öngel dizileri nelerdir?

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın rol aldığı Masumlar Apartmanı, dün akşam 10. bölümüyle TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünde ise zorluklarla büyüyen Safiye'nin aşkı ortaya çıktı.

MASUMLAR APARTMANI NACİ'Yİ KİM CANLANDIRIYOR?

Yıllar önce kendisinin sebep olduğu bir kaza sonucunda, lise aşkı Naci'nin öldüğünü sanan Safiye, hayatının şokunu yaşadı. Safiye bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Naci'nin yaşadığını ve karşı apartmanlarına taşındığını gördü. Naci, Neriman'ın yeni edebiyat öğretmeni oluyor ve onların evlerinin karşısında otele taşınıyor. Dizinin dün akşamki final sahnesinde ortaya çıkan Naci'nin yüzü henüz gösterilmedi. Son sahnede Naci'nin sadece elindeki yanık izi gösterildi.

MASUMLAR APARTMANI SAFİYE'NİN AŞKI NACİ KİM?

Çok sevilen Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'nin sevdiği kişiyi canlandıracak olan isim Tansel Öngel olacak.

Masumlar Apartmanı Naci'yi kim canlandırıyor? Masumlar Apartmanı Safiye'nin sevgilisi Naci kim?

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