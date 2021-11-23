Masumlar Apartmanı Naci Tansel Öngel kimdir? Naci'nin gerçek adı nedir? Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Masumlar Apartmanı Naci Tansel Öngel kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın rol aldığı Masumlar Apartmanı, konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Peki, Masumlar Apartmanı "Naci" kimdir, gerçek adı ne? Masumlar Apartmanı "Naci" hastalığı ne, ölüyor mu? Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

MASUMLAR APARTMANI NACİ KİMDİR?

Masumlar Apartmanı'nın sevilen karakteri Safiye'nin ilk aşkı rolüyle Naci yani Tansel Öngel sonradan dahil olmuştu. Masum aşkları ve hatıraları ile Masumlar Apartmanı Safiye ve Naci'nin aşkı izleyenleri çok duygulandırdı! Ayrıca Safiye'nin yumuşaması, takıntılarının azalması ve sevgi duygusunun öne çıkması izleyenleri sevindiriyordu ki, Safiye Naci'nin eski en yakın arkadaşıyla evlenmesi ve çocuğunun olduğunu öğrendi.

TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

Tansel Öngel, 4 Eylül 1976 yılında Kilis'te doğmuştur ve 44 yaşındadır. Öngel, Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur.

2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde göreve başlamış ve hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.

Bazı TV dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olmuştur). Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır. Masumlar Apartmanı'nda Naci karakterini canlandırmaktadır.

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