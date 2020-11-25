Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Gülben, Esra'ya gözleri oyulmuş bebek yolladı

Dün akşam 11. bölümüyle ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisinde Esat'a aşık olan Gülben, Esra'yı kıskanınca korkunç bir hediye hazırlayıp şirkete gönderdi. Bir kutuya gözleri oyulmuş bebek koyarak gönderen Gülben, başta kardeşi Han olmak üzere herkesi şaşkına uğrattı.

Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın oynadığı Masumlar Apartmanı'na Gülben'in kendisine aşık olduğunu sandığı ve evlilik hayalleri kurduğu Esat için yaptıkları damga vurdu.

GÖZLERİ OYULMUŞ BEBEK GÖNDERDİ

Esat'ı her şeyden çok seven ve kıskanan Gülben, kimseye haber vermeden evden çıkarak Esat'ın evine gitti. Eve gider gitmez temizlik yapmak isteyen Gülben, davranışlarıyla Esat'ı zor duruma soktu. Kardeşi Neriman'dan yardım isteyerek sosyal medya hesabı açtıran Gülben, Esat'ı yakın takibe aldı.

Esra'nın Esat ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaştığını görünce öfkeden deliye dönen Gülben, oyuncak bebeğinin gözlerini oyarak "Esat'tan uzak durmazsan sonun böyle olur" yazılı bir notla Esra'nın çalıştığı radyoya gönderdi. O esnada İnci'nin yanına radyoya gelen Han, Gülben'in gönderdiği kutuyu görünce büyük bir şok yaşadı.

SAFİYE İLK AŞKIYLA KARŞILAŞTI

Öte yandan Safiye'nin ilk aşkı Naci, yıllar sonra geri döndü. Safiye'nin yaşadığı apartmanının karşısındaki otele taşınan Tansel Öngel'in canlandırdığı Naci, dizinin final sahnesinde kapıyı çalarak Safiye'nin karşısına çıktı. Yıllar sonra karşı karşıya gelen eski aşıklar duygusal anlar yaşadı.