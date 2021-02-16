Masumlar Apartmanı müzikleri kimin? Masumlar Apartmanı müzik sözleri nedir?
16.02.2021 21:00 | Son Güncelleme: 16.02.2021 21:04
Farklı hikayesi ile ilgi toplayan Masumlar Apartmanı müzikleri ve dizide çalan şarkılar, sözleri merak ediliyor. İşte Masumlar Apartmanı müzikleri kimin? Masumlar Apartmanı müzik sözleri nedir?
Konusu ile oldukça ilgi gören ve oyuncuların sergilediği performans ile izletmeye devam ettiren dizide çalan şarkılar da oldukça etkili ve güzel, hemen sizler için şarkıları listelemeye başlayalım.
MASUMLAR APARTMANI MÜZİKLERİ
Sizler için Masumlar Apartmanı müzikleri sıralamasını hazırladık. İşte detaylar...
- Safiye
- Mutluluk
- Sarabende
- Yalanlar
- Jenerik
- Özgürlük
- Gizli Saklı
- Ömrümün Son Gününe Kadar
- Zor Hayatlar
- Ama Evlisin
- Sırlar
- Derin Duygular
- Annen Gibisin
- Karanlık
- Hanın Dünyası
- Kapıldım Gidiyorum
- Beklenmeyen
- Affet
- Waltz
- Sen Benim Şarkılarımsın
- Gergin
- Bir Sana Bir De Bana
- Mahkumiyet
- Duydum Ki Unutmuşsun Gözlerimin Rengini
- Boğuluyorum 2
- Masal Gibi
- Hüzün
- İnci ve Han
- Keder
- Ah Gülben
- Duygusal
- Darmadağın