Masumlar Apartmanı kim öldü? Masumlar Apartmanı'nda kim öldü?

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın fragmanını izleyenle mezarlık sahnesi ile şaşkınlık yaşadı ve Masumlar Apartmanı'nda kim öldü sorusunun yanıtını araştırdı. Peki, Masumlar Apartmanı kim öldü?

Masumlar Apartmanı fragmanı ile izleyicilerde merak uyandırdı. Mezarlık sahnesinde İnci'nin görüntüleri sonrası Masumlar Apartmanı kim öldü ve Masumlar Apartmanı'nda kim öldü merak edildi.

MASUMLAR APARTMANI'NDA KİM ÖLDÜ?

Masumlar Apartmanı'nda İncin'nin babası Haluk rahatsızlığı nedeniyle ölüyor. Son bölümde yaşanan ölüm yeni bölüm fragmanında da mezarlık sahnesi ile devam ediyor ve dramatik anlar yaşanıyor.