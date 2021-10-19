Masumlar Apartmanı Han'ın eski nişanlısı Ceylan kim? Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir? Masumlar apartmanı Ceylan kim oynayacak?

İSTANBUL (Haberler.com) - Masumlar Apartmanı Ceylan kim? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanıyla büyük ses getirdi. Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ın İstanbul'a taşındığının fragmanda yer almasının ardından, vatandaşlar Ceylan karakterini kimin oynayacağını araştırmaya başladı. Bu bağlamda konuyla ilgili internette en çok "Masumlar Apartmanı Ceylan kim? Masumlar Apartmanı Ceylan karakterini kim oynayacak? Masumlar Apartmanı Ceylan'ı kim oynayacak? Han'ın eski nişanlısı Ceylan kim?" soruları araştırılmaya başlandı. Masumlar Apartmanı Ceylan karakterine dair tüm detaylar haberimizde.

MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİM?

Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterinin nişanlısı Ceylan karakterinin İstanbul, Galata'ya taşındığı fragmanda görülmesinin ardından merak edilmeye başlandı. Ceylan karakteri için iki isim iddia edilmekte. Bu isimlerden birisi Özgü Namal ve Melisa Sözen.

MASUMLAR APARTMANI 43. BÖLÜM ÖN İZLEME!





Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özgü Namal'a Masumlar Apartmanı dizisinde rol alması için teklif gittiği ancak sıcak bakmadığı öğrenilmişti.

Masumlar Apartmanı Ceylan karakterine hayat vereceği iddia edilen bir diğer isim ise Melisa Sözen oldu. Salı günü yayınlanacak olan bölümün sonunda sır perdesi aralanmış olacak.

MASUMLAR APARTMANI 43. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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