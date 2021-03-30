Masumlar Apartmanı dizisi milli maç nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak
Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin
TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın bu akşam izleyici ile buluşacak olan yeni bölümü, milli maç nedeniyle yayınlanmayacak.
Bugün Türkiye-Letonya FIFA Dünya Kupası grup eleme maçı nedeniyle TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle ekranlara getirilmeyecek.
"EN MASUM GEREKÇEYLE BİR HAFTA ARA"
TRT 1, haberi sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden, "Masumlar Apartmanı'na en masum gerekçeyle bir hafta ara!" notlu paylaşımı ile duyurdu.