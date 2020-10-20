Masumlar Apartmanı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 6. bölüm canlı izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler?

TRT1 ekranlarında başlayan Masumlar Apartmanı dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı konusu ne merak edildi. Masumlar Apartmanı 6. bölüm izle! Masumlar Apartmanı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni dizi Masumlar Apartmanı TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı. Masumlar Apartmanı 6. Bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 6. bölüm kesintisiz izle!

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı. Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hikmet'in İnci ve Han'ın evlendiğini açıklaması Masumlar Apartmanı'nda deprem etkisi yaratır. Safiye'nin İnci'yle ilgili kurduğu kabuslar gerçek olur. Haluk elindeki evlilik kozunu Han'a karşı kullanarak içinde bulunduğu borç batağından kendini kurtarmaya çalışır. İnci Han'ın karanlık taraflarını gördükçe sevdiği adamın kim olduğunu sorgulamaya başlar.

Aynı okula gitmeye başlayan Neriman ve Ege arkadaşlığı tüm olumsuz şartlara rağmen ilerler.Han Uygar ve İnci'nin aynı radyoda çalışmalarını kabul etmiş gibi gözükse de asıl amacı farklıdır. Safiye içine düşen kurttan kurtulmak için Han'ın evliliğinin gerçekliğini araştırmaya karar verir.Safiye'nin yaptığı plan Gülben'in zor anlar yaşamasına sebep olur.Güvenli alanım dediği evinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Birkan Sokullu - Han

Farah Zeynep Abdullah - İnci

Ezgi Mola - Safiye

Merve Dizdar - Gülben

Alper Saldıran - Uygar

Mert Asutay

Açelya Devrim Yılhan

Atilla Şendil - Memduh

Esra Ruşan - Esra

Enes Demirkapı

Metin Coşkun - Hikmet

Uğur Uzunel - Esat

Gizem Katmer - Neriman

Emir Özden - Ege