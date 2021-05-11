Masumlar Apartmanı 33. bölüm fragmanı izle! TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 33. Bölüm full HD izle!

Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Masumlar Apartmanı 33. bölüm fragmanı izle! TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 32. bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı 33. bölüm fragmanı izle! TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle!

Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Masumlar Apartmanı 33. bölüm fragmanı izle! TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 32. bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı 33. bölüm fragmanı izle! TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 33. Bölüm full HD izle! İşte detaylar haberimizde…

MASUMLAR APARTMANI 33. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı 32. bölümün ardından 33. bölüm fragmanı yayınlandı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, başındaki dertlerin hangi biriyle uğraşacağını bilemezken İnci'yle Barış arasındaki samimiyet karşısında çileden çıkar. Hikmet isteme hazırlıkları için herkesi seferber eder ve sonunda tüm aile toplanıp Memduh'un evine giderler. İnci'nin yeni işinin kutlama yemeğini fırsat bilen Gülben ve Neriman ise farklı planlar yapar. Ancak herkes dışardayken Hikmet'in gizlice yaptığı bir şey büyük bir krize yol açar. Bu kriz, Han'ın radikal bir karar almasıyla sonuçlanır. Han'ın emrivakisi, Safiye'yi delirme noktasına getirir. Naci ise tedavi konusunda Han'ın istediklerini yapacağını söyler. Ancak bir şartı vardır.

MASUMLAR APARTMANI 32. SON BÖLÜM İZLE!

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASUMLAR APARTMANI 33. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!