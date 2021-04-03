Masumlar Apartmanı 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Han, birini kazan dairesine zincirliyor
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Masumlar Apartmanı 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Han, birini kazan dairesine zincirliyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz hafta milli maç olduğu için yeni bölümü ekrana gelmeyen Masumlar Apartmanı'nın 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Psikoloğa giden Han'ın düzeleceğini düşünen İnci, öğrendikleriyle şaşkına dönüyor. Safiye ve Gülben'in durumu gittikçe kötüleşirken Han'ın bir kişiyi kazan dairesinde zincirlediği görüldü.

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı 1 haftalık aranın ardından 6 Nisan Salı akşamı 28. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Tüm dengelerin değiştiği Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanında yaşananlar ise izleyicileri korkuttu.

HAN, BİRİNİ KAZAN DAİRESİNE ZİNCİRLEDİ

Masumlar Apartmanı'nın 28. bölüm 2. fragmanında Han'ın psikoloğa gitmesiyle her şeyin düzeleceğini sanan İnci'yi şoke edecek yeni gelişmeler yaşanıyor. Safiye'nin durumu gün geçtikçe daha da kötüleşirken Gülben de onunla birlikte kötüleşmeye devam etmektedir. Han'ın kazan dairesindeki zincirlere bağladığı büyük sırrı ise görenleri şoke ediyor.

Masumlar Apartmanı 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Han, biri kazan dairesine zincirliyor

1 HAFTA ARA VERİLDİ

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın geçtiğimiz hafta izleyici ile buluşması gereken yeni bölümü, milli maç nedeniyle yayınlanmadı.

Masumlar Apartmanı dizisi milli maç nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak
Masumlar Apartmanı dizisi milli maç nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak
Masumlar Apartmanı 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Han, birini kazan dairesine zincirliyor

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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