Masumlar Apartmanı 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Han, birini kazan dairesine zincirliyor

Geçtiğimiz hafta milli maç olduğu için yeni bölümü ekrana gelmeyen Masumlar Apartmanı'nın 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Psikoloğa giden Han'ın düzeleceğini düşünen İnci, öğrendikleriyle şaşkına dönüyor. Safiye ve Gülben'in durumu gittikçe kötüleşirken Han'ın bir kişiyi kazan dairesinde zincirlediği görüldü.