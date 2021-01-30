Masumlar Apartmanı 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Naci'nin çabaları, Safiye'yi dışarıya çıkarıyor

Masumlar Apartmanı dizisinin merakla beklenen 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Derenoğlu ailesinin evine alışmaya çalışan İnci, zor zamanlar geçireceğe benziyor. Gençlik aşkını hayata bağlamaya çalışan Naci, son kozunu oynuyor ve hiç ummadığı şekilde Safiye'den "Bugün dışarı çıkalım mı?" sözünü duyunca şok oluyor.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, salı akşamı 19. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı dizinin yeni bölümünün ilk fragman yayınlandı.

APARTMANDA MUTLULUK VAR

Masumlar Apartmanı 19. bölüm finalinde Derenoğlu ailesinin evine gelen İnci, pek hoş karşılanmamıştı. Yayınlanan 20. bölüm fragmanında ise Safiye ve Gülben'in, İnci'ye verdiği temizlik eğitimlerinin meyve verdiğini görüyoruz. Büyük bir heyecanla izlenen Safiye ve Naci aşkında ise durumlar iyi gözüküyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, İnci'nin ayrılık kararının ardından perişan haldedir. İnci de Han'dan farksız bir durumda değildir ancak kararının da arkasındadır. Evdekiler Han'ın moralini düzeltmek için çırpınırken Neriman, abisinin ilişkisi için okulda Ege ile tartışır. Tartışma sırasında birbirlerine söyledikleri şeyler her ikisinin de canını yakar.

Ablasının ve Han'ın sevdiklerinden ayrı kalmalarına dayanamayan Gülben, Han ve İnci'yi bir araya getirmek için Esat'tan yardım ister. İnci'nin kaldığı yeri öğrenen Han, son bir kez konuşmak için çabalasa da değişen bir şey olmaz. Evdeki düzeni ve hayatını eski günlere döndürme çabasındaki Safiye, annesinden yardım ister.