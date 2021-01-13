Masumlar Apartmanı 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanında Safiye kanlar içinde kalıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Masumlar Apartmanı 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanında Safiye kanlar içinde kalıyor

13.01.2021 17:34 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:37
Masumlar Apartmanı 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanında Safiye kanlar içinde kalıyor

Masumlar Apartmanı 18. bölüm fragmanında yeni yılın ilk haftasında ekrana ara veren Masumlar Apartmanı dizisinin merakla beklenen 18. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Han ve İnci'nin evlendiğini öğrenince çılgına dönen Safiye, sinir krizi geçirerek evin altını üstüne getiriyor. İşte Masumlar Apartmanı 17.bölüm fragman

Masumlar Apartmanı'nın 18. yeni bölüm fragmanı hayranları tarafından merakla bekleniyor.

MASUMLAR APARTMANI 18 .BÖLÜM FRAGMANI

İlk bölümüyle 15 Eylül 2020 tarihinde TRT1 ekranlarında dizi severlerin huzuruna geçen, yönetmenliğinde Çağrı Lostuvalı'nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı romanından uyarlanarak hayata geçirilen OGM Medya imzalı Masumlar Apartmanı 17.bölüm fragmanı şu an için henüz yayınlanmadı.

SAFİYE KANLAR İÇİNDE KALIYOR

İlk aşkı Naci'yle yakınlaşmaya başlayan Safiye, dizinin yeni bölümünde Naci ve karısını karşısında görünce büyük bir şok yaşıyor. İnci'yle evli olduğunu öğrendiği kardeşi Han'ı evden gönderen Safiye, sinir krizi geçirerek evdeki eşyaları ve annesinin fotoğrafını kırıyor. Kanlar içinde kalan ablasını gören Han ise yardımlarına koşuyor.

Masumlar Apartmanı'nın 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye sinir krizi geçiriyor

Diğer yandan ise fragmanda Naci'nin "Hiç bir şey geçmeyecek. Ölüyorum ben" sözleri dikkat çekiyor.

MASUMLAR APARTMANI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İlk aşkının evli olduğunu öğrendikten sonra büyük bir şok yaşayan Safiye'nin davranışları değişti. Safiye'nin bu hale Naci yüzünden geldiğini düşünen Han, sorunu kökten çözmek için bir adım atmaya kalkıştı. Ancak bu adımı Han'ın geçmişiyle yüzleşmesine neden oldu.

Masumlar Apartmanı'nın 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye sinir krizi geçiriyor

Bu sırada babasının sağlık durumunun kötü olduğunu duyan Ege, derinden sarsıldı. Ablasının babasına karşı soğukluğundan rahatsız olan Ege, sert bir tepki gösterdi.

Masumlar Apartmanı'nın 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye sinir krizi geçiriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Ziya Selçuk Fikri Sağlar Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Ajda Pekkan Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Samet Aybaba Emre Taşdemir Oğuzhan Özyakup İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Kongre Uyuşturucu Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Masumlar Apartmanı 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanında Safiye kanlar içinde kalıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 17:38:29. #1.15#
title