Masumlar Apartmanı 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanında Safiye kanlar içinde kalıyor

Masumlar Apartmanı'nın 18. yeni bölüm fragmanı hayranları tarafından merakla bekleniyor.

MASUMLAR APARTMANI 18 .BÖLÜM FRAGMANI

İlk bölümüyle 15 Eylül 2020 tarihinde TRT1 ekranlarında dizi severlerin huzuruna geçen, yönetmenliğinde Çağrı Lostuvalı'nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı romanından uyarlanarak hayata geçirilen OGM Medya imzalı Masumlar Apartmanı 17.bölüm fragmanı şu an için henüz yayınlanmadı.

SAFİYE KANLAR İÇİNDE KALIYOR

İlk aşkı Naci'yle yakınlaşmaya başlayan Safiye, dizinin yeni bölümünde Naci ve karısını karşısında görünce büyük bir şok yaşıyor. İnci'yle evli olduğunu öğrendiği kardeşi Han'ı evden gönderen Safiye, sinir krizi geçirerek evdeki eşyaları ve annesinin fotoğrafını kırıyor. Kanlar içinde kalan ablasını gören Han ise yardımlarına koşuyor.

Diğer yandan ise fragmanda Naci'nin "Hiç bir şey geçmeyecek. Ölüyorum ben" sözleri dikkat çekiyor.

MASUMLAR APARTMANI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İlk aşkının evli olduğunu öğrendikten sonra büyük bir şok yaşayan Safiye'nin davranışları değişti. Safiye'nin bu hale Naci yüzünden geldiğini düşünen Han, sorunu kökten çözmek için bir adım atmaya kalkıştı. Ancak bu adımı Han'ın geçmişiyle yüzleşmesine neden oldu.

Bu sırada babasının sağlık durumunun kötü olduğunu duyan Ege, derinden sarsıldı. Ablasının babasına karşı soğukluğundan rahatsız olan Ege, sert bir tepki gösterdi.