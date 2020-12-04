Masumlar Apartmanı 13.bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı son bölüm izle!
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Masumlar Apartmanı 13.bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı son bölüm izle!

04.12.2020 23:46 | Son Güncelleme: 04.12.2020 23:51
Masumlar Apartmanı 13.bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı son bölüm izle!

TRT ekranlarında yayınlanan ve son bölümü ile çok konuşulan dizi Masumlar Apartmanı 13.bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı son bölüm izle!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı 13.bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı son bölüm izle!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ!

Safiye'nin ilk ve tek aşkı Naci yıllar sonra kapısına gelmiş, kanlı canlı karşısında durmaktadır. Ancak Hasibe'nin gölgesi Safiye'ye rahat vermez, Naci'den uzak durması gerektiğini hatırlatır. Safiye yeniden alevlenmeye başlayan duygularını her zamanki gibi bastırmaya karar verir.

Han'ın içinde bulunduğu çıkmazlar çoğaldıkça ona destek olmaya çalışan İnci'yle aralarındaki bağ kuvvetlenir. Han, Gülben'in Esat'a olan takıntısı yüzünden ciddi önlemler almaya karar verir. Gülben evdeki bu yeni kurallar içinde sıkışıp kalır. Onun için kurulan hapishaneden çıkmanın yollarını arar. Ev ahalisinin gözü üzerinde oldukça bu hiç kolay olmayacaktır. Son anda imdadına İnci yetişir, Gülben çıkış biletini bulur. Ancak yaptığı planın neye mal olacağının farkında değildir.

Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Ezgi Mola

Merve Dizdar

Birkan Sokullu

Farah Zeynep Abdullah

Gizem Katmer

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