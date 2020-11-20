Masumlar Apartmanı 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı son bölüm izle!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Masumlar Apartmanı 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı son bölüm izle!

20.11.2020 22:14 | Son Güncelleme: 20.11.2020 22:34

İlgiyle izlenen, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta?

OGM Medya yapımı, ilk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'ın yaptığı dram türündeki Türk televizyon dizisi Masumlar Apartmanı 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanıson bölüm izle!

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Sevilen dizinin bu hafta yayınlanan bölümü Salı günü saat 20:00'da izleyici ile buluşmaktadır.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han büyük bir risk alarak İnci'ye çöp daireyi gösterir. İnci'nin güvenini kazanmak için yaptığı bu hareket Safiye ve Gülben'i derinden etkiler. Gülben sonunda Safiye'ye isyan bayrağını çeker. Safiye, Han ve Gülben tarafından sevmeyi bilmemekle suçlanır ancak gerçek bambaşkadır. Yıllardır sır gibi sakladığı gönül yarası yalnız kaldığı an Safiye'yi vurmaktadır. Yine böyle bir gecede beklenmedik biri yardımına yetişir. Ege ve Neriman'ın arkadaşlığı her geçen gün ilerlemektedir. Neriman, Ege'ye dersleri, Ege de Neriman'a hayattan zevk almayı öğretmeye başlar. Esat'ın Gülben'i kırmamak için yaptığı hamle, Gülben tarafından yanlış yorumlanır ve ona herkesi şoke edecek bir adım attırır. Geçmişten çıkıp gelen biri Safiye'yi alt üst edecektir. Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

Masumlar Apartmanı 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı son bölüm izle!

İlgili Haberler

Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı yayımlandı! Masumlar Apartmanı son fragmanı | Masumlar Apartmanı son bölüm full izle!
Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı yayımlandı! Masumlar Apartmanı son fragmanı | Masumlar Apartmanı son bölüm full izle!
Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı izle!
Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı izle!
Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta?
Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Süleyman Soylu Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Sibel Can Deniz Seki Fatih Artman
Spor Mert Günok Erol Bulut Caner Erkin Dorukhan Toköz Sebastian Vettel
Tüm Haberler Türk Kasım Yangın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Masumlar Apartmanı 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı son bölüm izle! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 22:34:10. #1.14#
title