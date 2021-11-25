Masumlar Apartmanı'nın yıldızı evleniyor - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı evleniyor

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Masumlar Apartmanı'nın yıldızı evleniyor

2019 yılından bu yana Eda Gürkaynak'la aşk yaşayan Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu, önceki akşam sevgilisiyle Arnavutköy'deydi. Bir mekan çıkışı görüntülenen Sokullu'dan flaş evlilik açıklaması geldi

İlişkisi hakkında konuşan Eda Gürkaynak, "Çok mutluyuz. Evlilik konusunda acelemiz yok" dedi.

"AİLEM BİRKAN'I ÇOK SEVİYOR"

Birkan Sokullu, geçtiğimiz aylarda Eda Gürkaynak'ın ailesiyle bir araya gelmişti. Bu durum değerlendiren Gürkaynak, "Ailem Birkan'ı çok seviyor. Sık sık bir araya geliyorlar" ifadelerini kullandı.

EVLİLİK SİNYALİ

Evliliğe sıcak baktığını söyleyen Birkan Sokullu, "Eda ile enerjimiz ve sinerjimiz çok uyumlu. Ailesiyle de çok iyi anlaşıyorum. Evlilikle alakalı herhangi bir negatif yargım yok. Bir gün Eda ile evlenmeye karar verirsek, bunu hayata geçirmekten kaçınmayız" diyerek evlilik sinyali verdi.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı evleniyor

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı evleniyor

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı evleniyor

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı evleniyor

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title