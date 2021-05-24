Masumiyet yeni bölüm canlı yayın HD izle! Masumiyet 13. bölüm full izle! Masumiyet 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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MASUMİYET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İlker'in akıl almaz evlenme teklifiyle deliye dönen Bahar, Ela'ya güvenemez ve sert tedbirler almak zorunda kalır ancak ne İlker'in hesaplarına, ne de Timur'un çıkarları uğruna Ela'yı kullanmasına engel olamaz. Ela, uzun gel gitlerin ardından içindeki bütün soru işaretlerine rağmen, İlker'in telkinlerinin etkisinde kalır ve ona evet der. Bu akıl almaz evlilik, Ilgaz cephesine ihtiyacı olan algı yönetimini sağlasa da, Ilgaz'lar hiç beklemedikleri yerden altından kalkamayacakları bir darbe yer. İlker ve Ela'nın evlenmesi sadece Bahar için değil, İrem için de yıkıcı olur. Dengesini tamamen kaybeden İrem, nihayet iyileşmek adına büyük bir adım atarken, yaptığı misilleme ile Ilgaz'ları karıştırmayı başarır. Diğer yanda, Harun'un olay gecesindeki payı tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarken, yolu Ela'nın yaşadığı felaket gecesinden geçen herkes için hesaplaşma vakti gelmiştir artık. Kızının evliliğiyle köprüleri atmış olan Bahar, son sözünü mahkemede söyleyecek ve olay gecesiyle ilgili ezberler bir kez daha bozulacaktır.

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar ve Hale, çocukları için sıra dışı bir iş birliği yapmak zorunda kalırken, Harun'un gizli iş birlikleri ise davanın seyrini değiştirecek güçtedir. Ela, annesinin elini tutup, İlker'e arkasını dönmeyi nihayet başarır ancak Hale'nin dava sürecini etkilemek için bulduğu radikal çözüm Ela, İlker ve İrem üçlüsünün duygusal dengelerini kökünden sarsar. Ela, Hale'nin attığı adımla dengesini kaybederken, İrem; Hale ve İlker'den hayatının en ağır darbesini yer. Bahar, Harun'un etrafını saran sis perdesini ilk kez aralarken, İlker'in son hamlesi herkesin sınırlarını zorlayacaktır.

MASUMİYET CANLI İZLE (20.00)

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