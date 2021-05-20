Masumiyet hayranlarını üzecek gelişme

Reyting yarışına fırtına gibi bir giriş yapan Masumiyet dizisi için şoke eden bir karar alındı. İşte detaylar...

Başrollerinde Serkay Tütüncü, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar ve İlayda Alişan'ın olduğu Masumiyet dizisinin yılan hikayesine dönen final kararında son nokta konuldu.

Gold Film'in Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ı buluşturan "Masumiyet" dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Başta 13. Bölümde final kararı alınmış ancak daha sonra gün değişikliğiyle diziye bir şans daha verilmişti.

Sezon finali yapan Yasak Elma dizisinin yerine yayınlanan Masumiyet'in dün tekrar 13. bölümde bitmesine karar verildi. (tv100-Birsen Altuntaş)

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU NE?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

MASUMİYET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Masumiyet dizisi çekimlerinin büyük bir kısmı İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan merhum iş insanı Sakıp Sabancı'nın villasında çekilecek.

Kaynak: Snob Magazin