Masumiyet hayranlarını üzecek gelişme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Masumiyet hayranlarını üzecek gelişme

Masumiyet hayranlarını üzecek gelişme
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Reyting yarışına fırtına gibi bir giriş yapan Masumiyet dizisi için şoke eden bir karar alındı. İşte detaylar...

Başrollerinde Serkay Tütüncü, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar ve İlayda Alişan'ın olduğu Masumiyet dizisinin yılan hikayesine dönen final kararında son nokta konuldu.

Gold Film'in Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ı buluşturan "Masumiyet" dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Başta 13. Bölümde final kararı alınmış ancak daha sonra gün değişikliğiyle diziye bir şans daha verilmişti.

Sezon finali yapan Yasak Elma dizisinin yerine yayınlanan Masumiyet'in dün tekrar 13. bölümde bitmesine karar verildi. (tv100-Birsen Altuntaş)

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU NE?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

MASUMİYET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Masumiyet dizisi çekimlerinin büyük bir kısmı İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan merhum iş insanı Sakıp Sabancı'nın villasında çekilecek.

Masumiyet hayranlarını üzecek gelişme

Kaynak: Snob Magazin

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımları silmeye başladı
Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımları silmeye başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Mustafa Şentop Lale Karabıyık Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Beren Saat Hande Erçel Necati Şaşmaz
Spor Ali Koç Mesut Özil Gökhan Töre Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Masumiyet hayranlarını üzecek gelişme - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 15:39:55. #1.13#

title