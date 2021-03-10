Masumiyet hangi kitaptan uyarlama? Masumiyet dizisi nerede çekiliyor? Masumiyet konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Gold Film imzalı, yönetmeliğini Ömür Atay'ın yaptığı, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi olan Masumiyet hangi kitaptan uyarlama? Masumiyet dizisi nerede çekiliyor? Masumiyet konusu nedir? Oyuncuları kimler? Masumiyet ne zaman, saat kaçta?

Gold Film imzalı, yönetmeliğini Ömür Atay'ın yaptığı, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi olan Masumiyet hangi kitaptan uyarlama? Masumiyet dizisi nerede çekiliyor? Masumiyet konusu nedir? Oyuncuları kimler? Masumiyet ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar haberimizde…

MASUMİYET HANGİ KİTAPTAN UYARLAMADIR?

Masumiyet, Gold Film imzalı, yönetmeliğini Ömür Atay'ın yaptığı, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır yer almaktadır.

Masumiyet dizinin senaryosunu ise Sırma Yanık yazdı. Senaryonun yanı sıra hikayesi de tamamen Sırma Yanık'a aittir. Yani Masumiyet dizisinin hikayesi tamamen kurgu eseridir. Herhangi bir kitaptan veya eserden esinlenmemiştir.

MASUMİYET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yeni başlayan Masumiyet dizisi Kocaeli ilinde çekiliyor. Dizinin çoğu sahnesi Gebze, İzmit, Kandıra, Derince, Kartepe, Gölcük vb. gibi Kocaeli'nin ilçelerinde çekilmektedir.

FOX TV ekranlarında bu akşam başlayan Masumiyet dizisi hikayesi ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çeken Masumiyet dizisi hakkında en merak edilen sorulardan biri de Masumiyet nerede çekiliyor sorusu oldu. Masumiyet dizisinin çekimleri çoğunlukla Kocaeli'de gerçekleşiyor. Kocaeli'ne bağlı Kandıra, Derince, Gebze, İzmit, Dilovası, Körfez, Kartepe, Gölcük, Karamürsel, Başiskele gibi hemen hemen tüm ilçeler dizinin çekimleri için kullanılıyor.

MASUMİYET KONUSU NEDİR?

Masumiyet, Gold Film imzalı, yönetmeliğini Ömür Atay'ın yaptığı, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır yer almaktadır.

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil; babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar'ın çabaları sonuçsuz kalır. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde değişecektir.

MASUMİYET OYUNCULARI KİMLERDİR?

• Hülya Avşar - Hale Ilgaz

• Mehmet Aslantuğ - Harun Orhun

• Deniz Çakır - Bahar Yüksel

• Tolga Güleç - Timur Yüksel

• İlayda Alişan - Ela Yüksel

• Serkay Tütüncü - İlker Ilgaz

• Deniz Işın - İrem Orhun

• Asena Tuğal - Banu Kaya

• Ertuğrul Postoğlu - İsmail Ilgaz

• Selen Uçer - Yelda Demirci

• Asena Keskinci - Hande Hancı

• Neslihan Arslan

• Rüçhan Çalışkur - Gülizar Yüksel

• Alayça Öztürk - Neva Hancı

• Kimya Gökçe Aytaç - Asu Ilgaz

• Gizem Ergün - Emel Yüksel

• Ozan Kaya Oktu - Umut Demirci

• Adin Külçe

• Almina Günaydın

• Sevgi Temel - Burçak

• Burcu Derya

• Ata Keskin