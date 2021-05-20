Masumiyet final mi yapacak?
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Masumiyet final mi yapacak?

Masumiyet final mi yapacak?
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FOX TV ekranlarına iddialı bir giriş yapan ve başrollerini Serkay Tütüncü, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar gibi önemli isimlerin paylaştığı Masumiyet dizisinden final haberi geldi. Peki, Masumiyet dizisi bitiyor mu? Masumiyet final mi yapacak?

Yapımcılığını Gold Film'in üstlendiği Masumiyet dizisiyle ilgili hayranlarını üzecek gelişmeler yaşanıyor. Başrollerinde Serkay Tütüncü, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar ve İlayda Alişan'ın olduğu Masumiyet dizisinde bir türlü netleşmeyen final kararı, sonunda netleşti. Masumiyet final mi yapacak?

MASUMİYET FİNAL Mİ YAPACAK?

TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hüla Avşar'ın final kararı alındığı öğrendikten sonra yapım şirketine büyük tepki gösterdiği iddia edilen dizi, 13. bölümü ile birlikte ekranlara veda edecek.

MASUMİYET DİZİSİNDE HANGİ KONU İŞLENİYOR?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

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