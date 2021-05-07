Masumiyet final mi oluyor? Masumiyet dizisi final mi yapacak? Masumiyet ne zaman final yapıyor?
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Masumiyet final mi oluyor? Masumiyet dizisi final mi yapacak? Masumiyet ne zaman final yapıyor?

Masumiyet final mi oluyor? Masumiyet dizisi final mi yapacak? Masumiyet ne zaman final yapıyor?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

FOX Tv ekranlarının sevilen dizisi Masumiyet'in final mi yapacağı gündemde konuşuluyor. Masumiyet dizisi hayranları Masumiyet bitecek mi, final mi olacak diye araştırıyorlar. Oyuncu kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın da bulunduğu dizi final yapmaya hazırlanıyor. Peki, Masumiyet final mi oluyor? Masumiyet dizisi final mi yapacak? Masumiyet ne zaman final yapıyor?

FOX Tv ekranlarının sevilen dizisi Masumiyet'in final mi yapacağı gündemde konuşuluyor. Masumiyet dizisi hayranları Masumiyet bitecek mi, final mi olacak diye araştırıyorlar. Oyuncu kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın da bulunduğu dizi final yapmaya hazırlanıyor. Peki, Masumiyet final mi oluyor? Masumiyet dizisi final mi yapacak? Masumiyet ne zaman final yapıyor? İşte detaylar haberimizde…

MASUMİYET FİNAL Mİ OLUYOR?

FOX'un geçtiğimiz Şubat ayında ekran macerasına başlayan Masumiyet dizisi için erken final kararı aldığı iddia edildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın olduğu Masumiyet dizisi reytinglerde geri kalınca final yapma kararı aldı.

Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ı buluşturan dizinin 13. bölümde veda edeceği öğrenildi.

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU

Sıradan bir annenin sıradan hayatı, kızının şiddet kurbanı olmasıyla bir gecede değişir ve doğrunun yanlışa, gerçeğin yalana karıştığı bir sürek avı başlar.24 Şubat gecesi, İstanbul'da öldü sanılarak yol kenarına atılmış bir genç kız bulunur. Öldüresiye dövülmüş genç kız, o gün doğum günü olan 19 yaşındaki Ela Yüksel'dir. Kızının doğum günü, hayatının en acı gününe dönüşen Ela'nın annesi Bahar, tanınmış iş insanı İlker Ilgaz'ı işaret eder. Acılı annenin hedefinde olan İlker, aile dostları Harun Orhun'un kızı İrem'le nikah masasına oturmak üzeredir. Kızı için adalet isteyen annenin zorlu yolculuğu başlarken Bahar'ın karşısına bir başka anne; İlker'in annesi Hale Ilgaz çıkar. İrem'in babası Harun ise, iki ateş arasında kalırken tarafını seçmek zorundadır. Bahar'ın suçlamalarıyla birlikte, Ela ve İlker'in, yalanların ve İrem'in gölgesinde yaşadıkları yasak aşk, mercek altına alınır. Korkunç şiddet olayının altından çıkan kanlı aşk üçgeni, üç ailenin de hayatını kökünden değiştirecektir.

MASUMİYET DİZİSİ OYUNCULARI

Masumiyet'in oyuncu kadrosunda;

Hülya Avşar,

Mehmet Aslantuğ,

Deniz Çakır,

İlayda Alişan,

Serkay Tütüncü,

Deniz Işın,

Selen Uçer,

Tolga Güleç,

Neslihan Arslan,

Asena Tuğal,

Ertuğrul Postoğlu,

Alayça Öztürk Gidişli,

Kimya Gökçe Aytaç,

Gizem Ergün,

Asena Keskinci,

Ozan Kaya Oktu,

Sevgi Temel,

Rüçhan Çalışkur yer alıyor.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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