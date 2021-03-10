Masumiyet Ela kim? Masumiyet Ela gerçek adı ne? İlayda Alişan kim?

Her Çarşamba FOX ekranlarında yayınlanan Masumiyet Ela kim? Masumiyet Ela gerçek adı ne? İlayda Alişan kim? İlayda Alişan! Serkay Tütüncü! Masumiyet dizisi hakkında tüm bilgiler haberimizde.

Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken Masumiyet 3. bölümü ile ekranlarda olacak. Masumiyet Ela kim? Masumiyet Ela gerçek adı ne? İlayda Alişan kim?

MASUMİYET ELA KİM?

Oyunculuk performansı ile göz dolduran Ela karakterini başarılı isim İlayda Alişan canlandırmakta. İlayda Alişan kim?

İLAYDA ALİŞAN KİM?

İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul'da doğdu. Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitimine devam etmektedir.Kariyerine reklam filmlerinde oynayarak başlayan İlayda Alişan 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile çıkış yapmıştır. Daha sonra Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat, Çukur dizilerinde rol almıştır.2019-2020 yılları arasında Netflix orijinal dizisi Hakan: Muhafız'da Aylin karakterine hayat verdi. 2019'da Şampiyon'un kadrosuna katıldı. 2021 yılında Gain'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem karakterini canlandırıyor.