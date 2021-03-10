Masumiyet Ela kim? Masumiyet Ela gerçek adı ne? İlayda Alişan kim?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Masumiyet Ela kim? Masumiyet Ela gerçek adı ne? İlayda Alişan kim?

10.03.2021 20:14 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:26
Masumiyet Ela kim? Masumiyet Ela gerçek adı ne? İlayda Alişan kim?

Her Çarşamba FOX ekranlarında yayınlanan Masumiyet Ela kim? Masumiyet Ela gerçek adı ne? İlayda Alişan kim? İlayda Alişan! Serkay Tütüncü! Masumiyet dizisi hakkında tüm bilgiler haberimizde.

Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken Masumiyet 3. bölümü ile ekranlarda olacak. Masumiyet Ela kim? Masumiyet Ela gerçek adı ne? İlayda Alişan kim?

MASUMİYET ELA KİM?

Oyunculuk performansı ile göz dolduran Ela karakterini başarılı isim İlayda Alişan canlandırmakta. İlayda Alişan kim?

İLAYDA ALİŞAN KİM?

İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul'da doğdu. Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitimine devam etmektedir.Kariyerine reklam filmlerinde oynayarak başlayan İlayda Alişan 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile çıkış yapmıştır. Daha sonra Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat, Çukur dizilerinde rol almıştır.2019-2020 yılları arasında Netflix orijinal dizisi Hakan: Muhafız'da Aylin karakterine hayat verdi. 2019'da Şampiyon'un kadrosuna katıldı. 2021 yılında Gain'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem karakterini canlandırıyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Balcı Aleyna Tilki Bülent Ersoy Pelin Öztekin
Spor Mustafa Er Hakan Kutlu Caner Erkin Cüneyt Çakır Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Suriye Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Masumiyet Ela kim? Masumiyet Ela gerçek adı ne? İlayda Alişan kim? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 20:26:54. #1.14#
title