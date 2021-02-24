Masumiyet ela kim? İlayda Alişan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Masumiyet Ela Yüksel kimdir, gerçek adı ne?

Bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanan Masumiyet dizisi, konusu kadar oyuncuları ile de büyük ilgi gördü. Dizide Ela karakteri merak edildi. Peki, Masumiyet ela kim? İlayda Alişan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Masumiyet Ela Yüksel kimdir, gerçek adı ne?

Sıradan bir annenin sıradan hayatı, kızının şiddet kurbanı olmasıyla bir gecede değişir ve doğrunun yanlışa, gerçeğin yalana karıştığı bir sürek avı başlar. Anne rolünü Deniz Çakır, kızı Ela'yı ise İlayda Alişan canlandırmaktadır. Peki, Masumiyet ela kim? İlayda Alişan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Masumiyet Ela Yüksel kimdir, gerçek adı ne?

MASUMIYET ELA KİM? GERÇEK ADI NE?

Ela, Bahar'ın 19 yaşındaki kızı. Lise bitmiş, üniversite heyecanı başlamış. Her şeyi yapabileceğine inandığı, her yöne sapmak istediği yaşta. Yolun en başında… Tipik bir Z kuşağı mensubu. Bir tıkla dünyayı değiştiririm derken olmayacak bir aşkla koşup kendi dünyası değişecek.

İLAYDA ALİŞAN KAÇ YAŞINDA?

İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul'da doğdu. Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitimine devam etmektedir.

Kariyerine reklam filmlerinde oynayarak başlayan İlayda Alişan 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile çıkış yapmıştır. Daha sonra Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat, Çukur dizilerinde rol almıştır.

İLAYDA ALİŞAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2019-2020 yılları arasında Netflix orijinal dizisi Hakan: Muhafız'da Aylin karakterine hayat verdi. 2019'da Şampiyon'un kadrosuna katıldı. 2021 yılında Gain'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem karakterini canlandırıyor.