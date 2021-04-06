Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik

Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulandığı için alay konusu olan Hülya Avşar, sessizliğini bozdu. Gerekli kişilerle bu konuyu konuştuğunu ve biraz gerildiklerini söyleyen Avşar, "Umurumda değil, neysek o" dedi.

FOX TV akranlarında yayınlanan Masumiyet dizisinde başrol oynayan Hülya Avşar'a dizinin son bölümle filtre uygulanmış ve yüzü bulanıklaştırılmıştı. Bu görüntüsüyle sosyal medyada gündem olan Hülya Avşar, dizideki filtreli halini paylaşıp kendisiyle alay etmişti.

"ARADIĞIM KİŞİLERLE BİRAZ GERİLDİK"

Yaşananların ardından geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla karşılaşan Hülya Avşar, Söylemezsem Ol az'a sessizliğini bozdu. Filtreli sahnelerden haberinin olmadığını söyleyen Avşar, "Hepimiz şaşırdık; valla bir yanlışlık oldu. Aramam gereken yerleri aradım biraz gerildik, ama sonra da ne olacak yani dalga geçmeye başladı. Umurumda değil neysek o!" ifadelerini kullandı.

KENDİSİYLE DALGA GEÇMİŞTİ

Dizinin ilk bölümlerinde tüm yüz hataları belli olan Avşar'ın son bölümde kullanılan özel filtre ile yüz hattı flulaştırılmıştı. Tüm oyuncular aynı kamera ile görüntülenirken, Hülya Avşar'a özel filtre uygulanmıştı. Kısa sürede gündem olan Avşar, gelen esprili yorumlar üzerine kendisi için yapılan bir caps'i paylaşarak, "Ben de aynı fikirdeyim" diyerek kendisini ti'ye almıştı.