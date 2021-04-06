Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik

Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulandığı için alay konusu olan Hülya Avşar, sessizliğini bozdu. Gerekli kişilerle bu konuyu konuştuğunu ve biraz gerildiklerini söyleyen Avşar, "Umurumda değil, neysek o" dedi.

FOX TV akranlarında yayınlanan Masumiyet dizisinde başrol oynayan Hülya Avşar'a dizinin son bölümle filtre uygulanmış ve yüzü bulanıklaştırılmıştı. Bu görüntüsüyle sosyal medyada gündem olan Hülya Avşar, dizideki filtreli halini paylaşıp kendisiyle alay etmişti.

"ARADIĞIM KİŞİLERLE BİRAZ GERİLDİK"

Yaşananların ardından geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla karşılaşan Hülya Avşar, Söylemezsem Ol az'a sessizliğini bozdu. Filtreli sahnelerden haberinin olmadığını söyleyen Avşar, "Hepimiz şaşırdık; valla bir yanlışlık oldu. Aramam gereken yerleri aradım biraz gerildik, ama sonra da ne olacak yani dalga geçmeye başladı. Umurumda değil neysek o!" ifadelerini kullandı.

KENDİSİYLE DALGA GEÇMİŞTİ

Dizinin ilk bölümlerinde tüm yüz hataları belli olan Avşar'ın son bölümde kullanılan özel filtre ile yüz hattı flulaştırılmıştı. Tüm oyuncular aynı kamera ile görüntülenirken, Hülya Avşar'a özel filtre uygulanmıştı. Kısa sürede gündem olan Avşar, gelen esprili yorumlar üzerine kendisi için yapılan bir caps'i paylaşarak, "Ben de aynı fikirdeyim" diyerek kendisini ti'ye almıştı.

Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü
Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü
Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Ahmet Kural Ajda Pekkan Bahar Candan İbrahim Çelikkol
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Okay Yokuşlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 12:35:18. #1.14#
title