Masumiyet dizisi 2. Bölüm fragmanı yayınlandı! Masumiyet dizisinin 2. bölümünde neler yaşanacak? Masumiyet dizisi 2. bölüm fragmanı ve özeti !

FOX TV ekranlarına yeni gelen Masumiyet dizisi bu akşam 2. bölümü ile ekranlara gelecek. Geçen hafta ilk bölümü yayınlanan dizinin bu akşam yayınlanacak 2. bölümü için seyirci ekran başına geçecek Masumiyet dizisi 2. Bölüm fragmanı yayınlandı! Masumiyet dizisinin 2. bölümünde neler yaşanacak? İşte Masumiyet dizisi 2. bölüm fragmanı ve özeti !

Ekranlara yeni gelen ve FOX TV dizilerinden biri olan Masumiyet dizisinin başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır gibi ünlü isimler yer alıyor. FOX TV ekranlarına yeni gelen Masumiyet dizisi bu akşam 2. bölümü ile ekranlara gelecek. Geçen hafta ilk bölümü yayınlanan dizinin Masumiyet dizisi 2. Bölüm fragmanı yayınlandı! Masumiyet dizisinin 2. bölümünde neler yaşanacak? Masumiyet dizisi 2. bölüm fragman ve özeitini sizin için derledik. İşte fragman ve özeti!

MASUMİYET DİZİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Ekranlar karşısına yeni geçen Masumiyet dizisinin 2. Bölüm fragmanı yayınlandı. Henüz izlemeye başlamayanlar için dizinin konusu hakkında bilgi verelim. Masumiyet dizisinin konusu şöyle: Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil; babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar'ın çabaları sonuçsuz kalır. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde değişecektir.

MASUMİYET DİZİSİNİN 2. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

İlker Ilgaz'ın kendi düğününde gözaltına alınmasıyla başlayan yeni süreç, yasak aşkın üzerindeki sır perdesini aralar. Üstü kapatılmış gerçekler ve görmezden gelinen yalanlar yavaş yavaş ortaya çıkarken, Bahar ve Hale çocukları uğruna karşı karşıya gelir. 'Benim oğlum yapmaz' sözünden dönmeyen Hale, İlker'in imajını kurtarmak için harekete geçer ve İrem'le, İlker'in cezaevinde evlenmelerine ön ayak olur. Kızının gizlice evlenmesiyle deliye dönen Harun ise çoktan tarafını seçmiştir. İrem, babasının tüm çabasına rağmen, tamamen kayınvalidesinin kontrolüne geçer. Bahar, kızının yoğun bakımdan çıkmasını adalete sığınarak beklerken, Ilgaz'lar sayesinde sınırsız gücün nasıl bir şey olduğu gerçeğiyle de tanışmak üzeredir. Ela'nın gözünü açmasıyla nefesler tutulur ve dava süreci başlar. İlker'in savunma stratejisi ise son derece acımasızdır.

MASUMİYET DİZİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ !

Masumiyet yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de FOX'ta!